España

Tamara Gorro amplía su patrimonio con su segunda casa en Ibiza por un valor de 5,7 millones de euros: en la misma urbanización que la primera, de 2 millones

Su nueva vivienda de lujo tiene 400 metros cuadrados, cuatro suites y dos terrazas privadas

Guardar
Tamara Gorro en montaje de Infobae (Europa Press)
Tamara Gorro en montaje de Infobae (Europa Press)

Tamara Gorro ha ampliado su patrimonio con la adquisición de una nueva vivienda de lujo. Según han publicado el programa Vamos a ver, emitido por Telecinco, la actual pareja del torero Cayetano Rivera ha comprado una casa valorada en 5,7 millones de euros en Marina Botafoc, una de las zonas más exclusivas de la isla de Ibiza.

La nueva vivienda de Tamara Gorro situada en la urbanización Sarana Ibiza, tiene una extensión aproximada de 400 metros cuadrados. Dispone de cuatro suites, un salón principal comunicado con la cocina, dos terrazas privadas, una de 65 metros cuadrados y otra de 140, y ofrece vistas al casco antiguo de Ibiza.

Esta propiedad integra prestaciones únicas como piscina infinity, solárium de 320 metros cuadrados, zona wellness y un servicio de conserjería VIP dedicado a los residentes. Como dato diferenciador, la urbanización presta servicios exclusivos como la gestión de reservas de restaurante o la reposición de la compra para los propietarios antes de cada estancia.

Tamara Gorro limpiando en una de sus casas de Ibiza (Instagram)
Tamara Gorro limpiando en una de sus casas de Ibiza (Instagram)

La nueva vivienda de Tamara Gorro en Ibiza

Hasta el momento, Tamara Gorro no ha hecho pública ninguna declaración sobre esta adquisición. No obstante, sí ha compartido en sus redes sociales una instantánea en la que aparece limpiando la que podría ser su nuevo domicilio, durante su estancia en Ibiza por Semana Santa.

Además de esta vivienda, la autora de libros como Ahora que vuelvo a vivir o Cuando el corazón llora posee al menos otras dos propiedades: una también en la urbanización Sarana Ibiza, comprada a su nombre en exclusiva durante el año 2023 por un precio exacto de 1.937.310,97 euros y otra que mantiene junto a su exmarido y padre de sus dos hijos, el futbolista Ezequiel Garay, en la urbanización La Finca ubicada en Pozuelo de Alarcón, donde Gorro es titular del 66,66% de la vivienda y Garay del 33,33% restante.

El aeropuerto de Ibiza queda inoperativo por inundaciones interiores. (X/ @vera_daniel1)

El yate de Tamara Gorro en Ibiza

Además de estas propiedades inmobiliarias, la empresaria cuenta con una plaza de garaje en la urbanización Sarana Ibiza, diversos locales en Madrid y un yate de lujo denominado Gogga, al que saca rendimiento económico mediante su alquiler durante la temporada de verano.

“Yo no quería un barco para capricho. Lo compré como modelo de negocio para rentabilizar los meses de menos trabajo en televisión”, explicó Tamara Gorro en una entrevista en La Razón el pasado verano. La influencer detalló: “Los barcos tienen fecha de caducidad. Si se alquilan mucho, hay que venderlos antes de que pierdan valor. Hay que ser inteligente: lo explotas, lo rentabilizas y lo cambias cuando toca”.

Tamara Gorro y su yate Gogga (Instagram)
Tamara Gorro y su yate Gogga (Instagram)

La embarcación cuenta con 9,78 metros de eslora, capacidad para 11 personas, baño con ducha, área de solárium, zona de sombra para descanso, cocina completamente equipada, aire acondicionado y equipamiento específico para deportes acuáticos como el snorkel o el paddle surf.

En su entrevista con el citado medio, Gorro reconoció la rentabilidad de este negocio: “Da beneficios, pero como todo en la vida hay que trabajar, es decir, esto evidentemente me lo gestiona una empresa que ellos pilotan mucho, que tienen muchos contactos… Pero luego yo estoy constantemente pendiente, trayendo clientes, atendiéndolos“. Tamara Gorro ya disfrutaba sus vacaciones en Ibiza en su primera casa, por lo que quizás pase a rentabilizar también una de las dos poniéndola en alquiler.

Temas Relacionados

Casa de FamososGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un anuncio de un piso en el que no se puede comer carne desata la polémica: “Si no sigues ese estilo de vida, recurres a comida ya preparada”

Una joven catalana de 24 años reabre el debate sobre el alquiler tras buscar un compañero de piso vegano

Un anuncio de un piso en el que no se puede comer carne desata la polémica: “Si no sigues ese estilo de vida, recurres a comida ya preparada”

La miniserie protagonizada por Julianne Moore que tiene cinco capítulos y recuerda a ‘The White Lotus’: “Ingeniosamente escrita y bien dirigida”

Una comedia negra que explora las tensiones de clase

La miniserie protagonizada por Julianne Moore que tiene cinco capítulos y recuerda a ‘The White Lotus’: “Ingeniosamente escrita y bien dirigida”

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 17 de abril: Victoria y Dámaso podrían haber muerto y Mercedes querrá saber por qué fueron juntos a la calesa

El destino de ambos será descubierto próximamente en los próximos capítulos de ‘Valle Salvaje’

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 17 de abril: Victoria y Dámaso podrían haber muerto y Mercedes querrá saber por qué fueron juntos a la calesa

Un billete, dos hermanos loteros y la pista de los números: la estafa detrás del premio de 4,7 millones de euros de La Primitiva

El verdadero ganador murió en 2014 sin saber que era millonario

Un billete, dos hermanos loteros y la pista de los números: la estafa detrás del premio de 4,7 millones de euros de La Primitiva

Un estudio señala una posible relación entre la materia oscura con agujeros negros de otro universo

El astrofísico Enrique Gaztañaga señala que la gran explosión habría sido una transición después de que el universo colapsara antes de expandirse

Un estudio señala una posible relación entre la materia oscura con agujeros negros de otro universo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

Santiago Abascal defiende a Giorgia Meloni frente a las críticas de Donald Trump: “A los aliados no hay que atacarlos”

Un juzgado de Valencia analizará si un “perreo” sin consentimiento en una discoteca constituye un delito de agresión sexual

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

DEPORTES

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años