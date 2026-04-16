Tamara Gorro amplía su patrimonio con su segunda casa en Ibiza por un valor de 5,7 millones de euros: en la misma urbanización que la primera, de 2 millones

Tamara Gorro en montaje de Infobae (Europa Press)

Tamara Gorro ha ampliado su patrimonio con la adquisición de una nueva vivienda de lujo. Según han publicado el programa Vamos a ver, emitido por Telecinco, la actual pareja del torero Cayetano Rivera ha comprado una casa valorada en 5,7 millones de euros en Marina Botafoc, una de las zonas más exclusivas de la isla de Ibiza.

La nueva vivienda de Tamara Gorro situada en la urbanización Sarana Ibiza, tiene una extensión aproximada de 400 metros cuadrados. Dispone de cuatro suites, un salón principal comunicado con la cocina, dos terrazas privadas, una de 65 metros cuadrados y otra de 140, y ofrece vistas al casco antiguo de Ibiza.

Esta propiedad integra prestaciones únicas como piscina infinity, solárium de 320 metros cuadrados, zona wellness y un servicio de conserjería VIP dedicado a los residentes. Como dato diferenciador, la urbanización presta servicios exclusivos como la gestión de reservas de restaurante o la reposición de la compra para los propietarios antes de cada estancia.

Tamara Gorro limpiando en una de sus casas de Ibiza (Instagram)

La nueva vivienda de Tamara Gorro en Ibiza

Hasta el momento, Tamara Gorro no ha hecho pública ninguna declaración sobre esta adquisición. No obstante, sí ha compartido en sus redes sociales una instantánea en la que aparece limpiando la que podría ser su nuevo domicilio, durante su estancia en Ibiza por Semana Santa.

Además de esta vivienda, la autora de libros como Ahora que vuelvo a vivir o Cuando el corazón llora posee al menos otras dos propiedades: una también en la urbanización Sarana Ibiza, comprada a su nombre en exclusiva durante el año 2023 por un precio exacto de 1.937.310,97 euros y otra que mantiene junto a su exmarido y padre de sus dos hijos, el futbolista Ezequiel Garay, en la urbanización La Finca ubicada en Pozuelo de Alarcón, donde Gorro es titular del 66,66% de la vivienda y Garay del 33,33% restante.

El aeropuerto de Ibiza queda inoperativo por inundaciones interiores. (X/ @vera_daniel1)

El yate de Tamara Gorro en Ibiza

Además de estas propiedades inmobiliarias, la empresaria cuenta con una plaza de garaje en la urbanización Sarana Ibiza, diversos locales en Madrid y un yate de lujo denominado Gogga, al que saca rendimiento económico mediante su alquiler durante la temporada de verano.

“Yo no quería un barco para capricho. Lo compré como modelo de negocio para rentabilizar los meses de menos trabajo en televisión”, explicó Tamara Gorro en una entrevista en La Razón el pasado verano. La influencer detalló: “Los barcos tienen fecha de caducidad. Si se alquilan mucho, hay que venderlos antes de que pierdan valor. Hay que ser inteligente: lo explotas, lo rentabilizas y lo cambias cuando toca”.

Tamara Gorro y su yate Gogga (Instagram)

La embarcación cuenta con 9,78 metros de eslora, capacidad para 11 personas, baño con ducha, área de solárium, zona de sombra para descanso, cocina completamente equipada, aire acondicionado y equipamiento específico para deportes acuáticos como el snorkel o el paddle surf.

En su entrevista con el citado medio, Gorro reconoció la rentabilidad de este negocio: “Da beneficios, pero como todo en la vida hay que trabajar, es decir, esto evidentemente me lo gestiona una empresa que ellos pilotan mucho, que tienen muchos contactos… Pero luego yo estoy constantemente pendiente, trayendo clientes, atendiéndolos“. Tamara Gorro ya disfrutaba sus vacaciones en Ibiza en su primera casa, por lo que quizás pase a rentabilizar también una de las dos poniéndola en alquiler.