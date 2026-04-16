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Robles impone la Gran Cruz del Mérito Naval al exmagistrado Fernández Rodera por su dedicación a la judicatura militar

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este jueves la imposición de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al exmagistrado José Alberto Fernández Rodera en reconocimiento a su "extensa y destacada trayectoria en la judicatura militar y judicial".

Durante el acto celebrado en la sede del Ministerio al que han asistido el almirante general Teodoro López Calderón y el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, entre otras autoridades civiles y militares, Robles ha elogiado al galardonado señalando que "España cada día se hace mejor por el compromiso de gente como él".

Asimismo, la ministra ha destacado que la labor de Fernández Rodera refleja "su compromiso por los demás" y que " eso es lo que hace grandes a las personas". "Su labor ha contribuido significativamente al desarrollo del derecho castrense y a la difusión de conocimientos en este campo", ha esgrimido.

Por su parte, el exmagistrado ha dedicado la distinción a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial, instituciones que, según ha expresado, "han dado sentido a su vida". El magistrado ha destacado su principal motivación profesional durante su trayectoria "es el interés nacional".

Según ha explicado el Ministerio en un comunicado, el condecorado culminó su especialización en derecho militar, en 2019 como magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, tras años de experiencia en diversas jurisdicciones. Su vínculo con la Armada comenzó en 1977 en el Cuerpo Jurídico, donde alcanzó el empleo de comandante auditor antes de consolidar su especialización técnica en el ámbito militar.

Finalmente, desde el departamento que dirige Robles han resaltado su labor docente en la Escuela Naval Militar y en la Universidad Carlos III de Madrid, así como su producción académica sobre derecho penal y administrativo. "Su trayectoria ha contribuido significativamente al desarrollo del derecho militar y a la difusión de conocimientos en este campo", han trasladado.

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