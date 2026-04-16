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El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

La Sala de lo Contencioso-Administrativo descarta la vía cautelarísima solicitada por una asociación sin escuchar a las partes

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Personas hacen cola ante el consulado de Pakistán en Barcelona para solicitar certificados de antecedentes penales, un documento necesario para el programa de regularización de migrantes (REUTERS/Albert Gea)
Personas hacen cola ante el consulado de Pakistán en Barcelona para solicitar certificados de antecedentes penales, un documento necesario para el programa de regularización de migrantes (REUTERS/Albert Gea)

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión urgente del decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno, al no apreciar motivos para paralizar la medida sin escuchar previamente a las partes, tal y como había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, según adelanta el diario El País.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo descarta así la vía cautelarísima planteada por la asociación, que pretendía frenar de manera inmediata la aplicación del decreto. Con esta decisión, la norma continúa en vigor y seguirá su tramitación judicial por los cauces ordinarios.

El auto, notificado este jueves, acota el alcance de la resolución al plano estrictamente cautelar y descarta la concurrencia de la urgencia cualificada que exige la adopción de medidas sin audiencia de las partes. En consecuencia, el tribunal acuerda reconducir la solicitud por la vía cautelar ordinaria y abre un plazo de diez días para que las partes formulen alegaciones sobre la eventual suspensión del decreto.

Una regularización extraordinaria ya en vigor

El decreto fue aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros y establece una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que se encuentran en España en situación administrativa irregular.

Decenas de migrantes hacen cola en el Ayuntamiento de Valencia para adelantar trámites de cara a la regularización. (Rober Solsona - Europa Press)
Decenas de migrantes hacen cola en el Ayuntamiento de Valencia para adelantar trámites de cara a la regularización. (Rober Solsona - Europa Press)

Según lo previsto por el Gobierno, la medida podría afectar a alrededor de 500.000 migrantes. El objetivo es permitir su incorporación al sistema legal, facilitando que puedan cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y asumir derechos y obligaciones en el marco normativo vigente.

Una asociación recurrente

La petición de suspensión cautelarísima parte de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que en los últimos años ha recurrido distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno en ámbitos diversos.

En 2025, la organización presentó un recurso contra el concurso de ideas para la remodelación del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, en el marco de las actuaciones dirigidas a resignificar este enclave. Ese mismo año también mostró su oposición a la transformación del mausoleo de Pamplona en el que reposaban los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo, dos de los militares que participaron en el golpe de Estado contra el Gobierno de la II República que dio origen a la Guerra Civil.

En relación con estas actuaciones, el presidente de la asociación, Javier Campal, aseguró entonces que “quieren quitar los monumentos para borrar la historia de una guerra que nunca van a ganar, porque ya la perdieron”.

La asociación protagonizó además una polémica en 2025 tras concedérsele la gestión durante 30 años de la denominada Pirámide de los Italianos, un monumento de homenaje al fascismo italiano y a los soldados de esa nacionalidad caídos en los frentes del norte y en la batalla de Santander durante la Guerra Civil. Este enclave está situado en el puerto del Escudo, entre las provincias de Burgos y Cantabria.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

La actuación de la organización en estos ámbitos forma parte de su trayectoria reciente, caracterizada por la oposición a distintas decisiones gubernamentales, contexto en el que se enmarca ahora el recurso presentado contra el decreto de regularización extraordinaria.

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