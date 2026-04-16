El IBEX 35 sube el 0,12 %, pendiente de Oriente Medio, datos económicos y resultados

Madrid, 16 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 0,12 %, después de los máximos alcanzados en Wall Street, en una jornada en la que el petroleo cotiza estable y en la que el mercado está a la espera de que Estados Unidos e Irán reanuden las negociaciones de paz.
Asimismo, los inversores siguen pendientes de la temporada de presentación de resultados, mientras que a nivel macroeconómico, este jueves se conocerá la lectura final de marzo del IPC de la eurozona, o la producción industrial en Estados Unidos.
En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con esa subida del 0,12 %, hasta los 18.207,2 puntos. Las ganancias del año son del 5,17 %. EFE
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