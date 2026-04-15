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Vox pide que el monumento a Carrero Blanco en Santoña se declare bien de interés cultural

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Santander, 15 abr (EFE).- El concejal de Vox en Santoña, Salvador Sarabia, ha presentado una moción para que el monumento en honor a Luis Carrero Blanco, erigido en el Paseo Marítimo de la localidad, sea declarado bien de interés cultural (BIC) para protegerlo por su "gran valor arquitectónico".

Según ha explicado Sarabia en un vídeo publicado en las redes sociales de Vox Santoña, el objetivo es que "no se mueva alguna piedra" dada la importancia patrimonial que supone para el municipio santoñés.

"Un monumento de primera línea que tenemos que proteger cueste lo que cueste", defiende el edil.

Sarabia argumenta que, más allá de la interpretación que se le pueda dar a la Ley de Memoria Democrática, Carrero Blanco, nacido en Santoña, debe ser considerado como "víctima del terrorismo" al haber sido asesinado por ETA cuando fue presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco.

Y entiende que el monumento trasciende el ámbito municipal y lo cataloga de "primera línea" en Cantabria.

Por ello, pretende que el Parlamento autonómico inste a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que el monumento sea declarado BIC.

Con ese objetivo, Vox Santoña ha registrado primero una moción este miércoles en el Ayuntamiento de Santoña en la que expone la autoría, las características y la trascendencia de la obra.

"El monumento, por su gran valor arquitectónico supera con creces la dimensión local por lo que entendemos que debe ser declarado BIC, para lo cual entendemos bueno, oportuno y necesario que la entidad que promueva dicha declaración sea el máximo órgano de representación popular de la Comunidad Autónoma de Cantabria, esto es, el Parlamento de Cantabria", ha alegado Sarabia. EFE

mare/fb

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