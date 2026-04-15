Bayern - Real Madrid, en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de Champions en vivo

El Bayern Múnich enfrenta al Real Madrid en el Allianz Arena. Ambos equipos, referentes en Europa y grandes ganadores de la Champions, se encuentran nuevamente tras varios enfrentamientos destacados en la historia del torneo. Hace una semana, se midieron en el estadio Santiago Bernabéu, con un triunfo 2-1 a favor del conjunto alemán. La definición de la serie y el pase a semifinales, donde el PSG ya está clasificado, se resolverá ahora en territorio alemán.
El Real Madrid vuelve a una de esas noches europeas donde, antes de que el balón empiece a rodar sobre el verde, el partido ya se vaticina complicado. Esta vez le toca afrontar un duelo de vuelta ante el Bayern de Múnich en Alemania. Un partido que a priori se presenta complicado, dado que están obligados a firmar una remontada para seguir vivos en Champions. En una noche aciaga como la que les espera a los de Arbeloa este miércoles, toda esperanza es poca y lo cierto es que hay una larga lista de coincidencias que invitan a la esperanza y a pensar que el Real Madrid podría proclamarse campeón esta temporada.
Alineación del Bayern
Ya se conoce también el once inicial de Kompany: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Diaz y Kane.
Las palabras de Álvaro Arbeloa durante la previa del partido de vuelta de Champions ante el Bayern
Alineación del Real Madrid
Ya se conoce el once inicial de Álvaro Arbeloa: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Brahim, Güler; Vinicius y Mbappé.
El Bayern de Múnich recibe en el Allianz Arena al Real Madrid. Los dos colosos de Europa, protagonistas de grandes gestas históricas, acaparadores de títulos en la competición de las estrellas (en especial el club blanco) y titanes del viejo continente, vuelven a encontrarse. Hace tan solo una semana que ambos protagonizaron un duelo colosal con el Santiago Bernabéu como escenario que se saldó con una victoria de 1-2 para los teutones. Ahora será en Alemania donde se disputará la clasificación para semifinales, donde ya les espera el PSG.
¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Un partido que decidirá quién avanza a las semifinales de la competición europea