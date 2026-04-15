Bayern - Real Madrid, en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de Champions en vivo

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira Este miércoles, el club blanco espera firmar la remontada ante el club alemán con la historia de su parte para redoblar las esperanzas

Los jugadores del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El Real Madrid vuelve a una de esas noches europeas donde, antes de que el balón empiece a rodar sobre el verde, el partido ya se vaticina complicado. Esta vez le toca afrontar un duelo de vuelta ante el Bayern de Múnich en Alemania. Un partido que a priori se presenta complicado, dado que están obligados a firmar una remontada para seguir vivos en Champions. En una noche aciaga como la que les espera a los de Arbeloa este miércoles, toda esperanza es poca y lo cierto es que hay una larga lista de coincidencias que invitan a la esperanza y a pensar que el Real Madrid podría proclamarse campeón esta temporada.