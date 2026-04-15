España Deportes

Bayern - Real Madrid, en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo alemán y el club blanco

Guardar
El partido entre el Real Madrid y el Bayern (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El partido entre el Real Madrid y el Bayern (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Bayern Múnich enfrenta al Real Madrid en el Allianz Arena. Ambos equipos, referentes en Europa y grandes ganadores de la Champions, se encuentran nuevamente tras varios enfrentamientos destacados en la historia del torneo. Hace una semana, se midieron en el estadio Santiago Bernabéu, con un triunfo 2-1 a favor del conjunto alemán. La definición de la serie y el pase a semifinales, donde el PSG ya está clasificado, se resolverá ahora en territorio alemán.

18:05 hsHoy

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

Este miércoles, el club blanco espera firmar la remontada ante el club alemán con la historia de su parte para redoblar las esperanzas

Los jugadores del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)
Los jugadores del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El Real Madrid vuelve a una de esas noches europeas donde, antes de que el balón empiece a rodar sobre el verde, el partido ya se vaticina complicado. Esta vez le toca afrontar un duelo de vuelta ante el Bayern de Múnich en Alemania. Un partido que a priori se presenta complicado, dado que están obligados a firmar una remontada para seguir vivos en Champions. En una noche aciaga como la que les espera a los de Arbeloa este miércoles, toda esperanza es poca y lo cierto es que hay una larga lista de coincidencias que invitan a la esperanza y a pensar que el Real Madrid podría proclamarse campeón esta temporada.

Leer la nota completa
17:56 hsHoy

Alineación del Bayern

Ya se conoce también el once inicial de Kompany: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Diaz y Kane.

17:54 hsHoy

Las palabras de Álvaro Arbeloa durante la previa del partido de vuelta de Champions ante el Bayern

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habla sobre la mentalidad del equipo y su capacidad para ganar y remontar, destacando su escudo y la historia del club.
17:35 hsHoy

Alineación del Real Madrid

Ya se conoce el once inicial de Álvaro Arbeloa: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Brahim, Güler; Vinicius y Mbappé.

17:30 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid

El equipo alemán recibirá al club blanco en Alemania para disputar el duelo de vuelta de la competición europea

El partido entre el Real Madrid y el Bayern (EFE/ Kiko Huesca)
El partido entre el Real Madrid y el Bayern (EFE/ Kiko Huesca)

El Bayern de Múnich recibe en el Allianz Arena al Real Madrid. Los dos colosos de Europa, protagonistas de grandes gestas históricas, acaparadores de títulos en la competición de las estrellas (en especial el club blanco) y titanes del viejo continente, vuelven a encontrarse. Hace tan solo una semana que ambos protagonizaron un duelo colosal con el Santiago Bernabéu como escenario que se saldó con una victoria de 1-2 para los teutones. Ahora será en Alemania donde se disputará la clasificación para semifinales, donde ya les espera el PSG.

Leer la nota completa
17:28 hsHoy

¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Un partido que decidirá quién avanza a las semifinales de la competición europea

Temas Relacionados

Real MadridÁlvaro ArbeloaKylian MbappéVinícius JrChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

Este miércoles, el club blanco espera firmar la remontada ante el club alemán con la historia de su parte para redoblar las esperanzas

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”

El tenista español se ha visto obligado a renunciar al torneo por lesión

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid

El equipo alemán recibirá al club blanco en Alemania para disputar el duelo de vuelta de la competición europea

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

El entrenador azulgrana afirmó tras el partido ante el Atlético de Madrid: “Hemos hecho un partido fantástico”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club rojiblanco y el equipo azulgrana

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mayra Mendoza: “La gente se dio cuenta de que está haciendo un sacrificio inútil”

Mayra Mendoza: “La gente se dio cuenta de que está haciendo un sacrificio inútil”

Coty y Furia cambiaron su estrategia con La Falete en el reality español: ¿crisis o reconciliación?

El truco para encontrar la “papelera oculta” de WhatsApp y borrar archivos que no usas

Billy Crystal perdió su casa en los incendios de Los Ángeles y ha hecho un espectáculo de stand up sobre eso

Advierten que el deshielo de los glaciares podría elevar el nivel del mar por encima de lo previsto

INFOBAE AMÉRICA

La película de “Juegos de Tronos” ya tiene título oficial: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

La película de “Juegos de Tronos” ya tiene título oficial: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

Billy Crystal perdió su casa en los incendios de Los Ángeles y ha hecho un espectáculo de stand up sobre eso

El streamer Clavicular fue hospitalizado tras sufrir una presunta sobredosis mientras transmitía en vivo

Ética en el liderazgo internacional para la defensa de los Derechos Humanos

La cancillería de Honduras alerta sobre fraudes en citas para consulados móviles en Estados Unidos

DEPORTES

La respuesta del director de la Fórmula 1 a Max Verstappen tras sus críticas al nuevo reglamento

La respuesta del director de la Fórmula 1 a Max Verstappen tras sus críticas al nuevo reglamento

La lista de los candidatos a dirigir el Inter Miami de Messi tras la salida de Mascherano: la leyenda del Barcelona y los 4 argentinos

La decisión que tomó Boca Juniors tras la lesión de Agustín Marchesín

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones