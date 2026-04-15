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La IHRF despliega su agenda en España con el foco en los derechos humanos y el lawfare: “No hay paz sin justicia”

El representante argentino de la International Human Rights Foundation, el abogado Gregorio Dalbón, desarrolla su agenda en Valencia y Barcelona

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Gregorio Dalbón durante una ponencia sobre el “lawfare”
Gregorio Dalbón durante una ponencia sobre el “lawfare”. (Imagen cedida)

La International Human Rights Foundation (IHRF), a través de su representante de Argentina, el abogado Gregorio Dalbón, desarrolla esta semana una agenda en España centrada en la participación en foros internacionales sobre democracia y paz, en los que se abordará la observación de procesos judiciales en un contexto y el funcionamiento de los sistemas democráticos.

El jurista argentino Gregorio Dalbón, con más de 37 años de trayectoria en el ámbito del derecho, participa en distintos encuentros académicos en Valencia y Barcelona, donde expondrá su visión sobre derechos humanos y el fenómeno del denominado “lawfare” o guerra jurídica.

La primera actividad tendrá lugar en Valencia en una mesa redonda titulada “No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista”, en la que participarán distintas figuras del ámbito político y social, entre ellas la primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego; la eurodiputada española, Irene Montero; y la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra.

Según explicó Dalbón en declaraciones a Infobae, su participación en estos espacios se vincula a su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y a su experiencia en casos de alto impacto institucional en América Latina, destacando procedimientos judiciales en los que, según indica, se han reconocido agravantes vinculados al racismo.

El foro internacional de derechos humanos en Barcelona

La agenda continuará en Barcelona con la Global Progressive Mobilisation, un foro internacional que reunirá a dirigentes políticos, académicos y activistas para debatir sobre democracia, paz y justicia en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y cuestionamientos sobre el funcionamiento de las democracias contemporáneas.

Entre los asistentes previstos figuran el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario colombiano Gustavo Petro y la presidenta de México Claudia Sheinbaum, entre otros referentes internacionales.

El abogado argentino Gregorio Dalbón
El abogado argentino Gregorio Dalbón. (Imagen cedida)

Dalbón expondrá el 17 de abril a las 11:00 horas con la ponencia titulada “Derechos humanos: el lawfare como nuevo golpe de Estado”, donde desarrollará su interpretación del fenómeno como una transformación de los mecanismos de intervención política.

“Lo más importante de la cumbre no es lo político, sino las fuerzas en conjunto para lograr la paz mundial”, ha subrayado el abogado. Asimismo, sostuvo que el fenómeno del “lawfare” puede observarse en distintos contextos internacionales, tanto en América Latina como en Europa, citando como ejemplos los casos de Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez.

El debate sobre el “lawfare”

El lawfare, según define Dalbón, es la utilización coordinada de mecanismos judiciales, mediáticos y políticos en contextos de disputa de poder, lo que describe como “las tres patas” de un mismo sistema.

En su exposición, como relata a Infobae, enmarcará este fenómeno en un recorrido histórico por América Latina, con referencias a las dictaduras militares de la década de 1970 y al Plan Cóndor. Según su interpretación, este sistema articuló la coordinación entre regímenes militares de la región con el objetivo de sostener determinados modelos políticos y económicos.

El jurista recuerda el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina, así como el posterior Juicio a las Juntas de 1985, considerado uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia democrática argentina.

También hace referencia a la política de desapariciones forzadas durante ese período y al trabajo actual de organismos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como al Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en Argentina para la identificación de personas desaparecidas.

Gregorio Dalbón junto a una integrante de las Abuelas de Plaza de Mayo
Gregorio Dalbón junto a una integrante de las Abuelas de Plaza de Mayo

A partir de ese marco histórico, Dalbón sostiene que el “lawfare” representa una evolución de esos mecanismos, donde los conflictos políticos ya no se dirimen mediante intervenciones militares, sino a través de la articulación de actores judiciales, mediáticos y políticos. Por lo que esta dinámica constituye una “modernización de los mecanismos de presión política sobre gobiernos democráticos”, fenómeno que, según afirma, se ha extendido desde América Latina hacia Europa.

El objetivo de la agenda de IHRF

Dalbón señala que su participación en esta agenda internacional se centra en la defensa de los derechos humanos. “El único objetivo en Valencia y Barcelona es la paz mundial, mucho más importante que cualquier convergencia o aprovechamiento político”, ha afirmado.

Desde la organización, la IHRF sostiene que su participación en estos espacios responde al fortalecimiento del debate internacional sobre derechos humanos, institucionalidad democrática y garantías fundamentales en un contexto geopolítico marcado por conflictos y reconfiguración de alianzas globales.

“La defensa de las garantías no reconoce fronteras”, señalaron, y añadieron que la observación internacional resulta clave en contextos donde pueden verse comprometidos principios básicos del Estado de derecho. “No hay paz sin justicia. No hay democracia sin garantías. Y no hay futuro sin derechos humanos”, concluyeron.

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