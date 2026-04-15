España gana 3-0 a Irlanda del Norte rumbo al Europeo

Redacción Deportes, 15 abr (EFE).- La selección española femenina sub-19 ganó este miércoles a la de Irlanda del Norte por 3-0 en la ronda 2 de clasificación para el Europeo de la categoría gracias a los goles de Ainoa Gómez, Irune Dorado y Zara Boyd.

Las de David Aznar se enfrentaron a su segundo partido de clasificación para el Europeo que se disputará en Bosnia y Herzegovina del 27 de junio al 10 de julio tras ganar a Hungría por el mismo resultado el pasado domingo.

El equipo español se hizo con el dominio del balón desde los primeros compases del partido y a los treinta minutos Ainoa Gómez abrió el marcador, cuatro minutos después Irune Dorado dobló la ventaja y Zara Boyd sentenció el partido con el tercer tanto antes de la segunda mitad.

El próximo sábado España se medirá a Portugal, un partido clave para sellar la clasificación. Las españolas lideran el grupo con seis puntos, seguido de la anfitriona, Portugal, con tres. EFE