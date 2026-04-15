Temas del día de EFE España del jueves, 16 de abril de 2026

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Este jueves comienza el plazo para solicitar de forma telemática la regularización extraordinaria que, según prevé el Gobierno, dará permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas, así como para pedir cita previa, también a través de internet, con el fin de acudir, a partir del 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacerlo en persona.

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Barcelona - La regularización extraordinaria de migrantes supone una oportunidad para cientos de miles de personas en España, pero solicitantes de algunos países, como Argelia o Nigeria, denuncian a EFE mayores dificultades burocráticas para obtener los antecedentes penales exigidos, lo que puede retrasar o incluso bloquear sus trámites.

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Sevilla - El consulado de Marruecos en Sevilla atiende estos días a centenares de migrantes de varias provincias andaluzas que necesitan documentación, especialmente el certificado de penales, para solicitar la regularización. Algunos de ellos cuentan a EFE sus historias y circunstancias personales. Natalia Ríos.

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JUICIO KITCHEN

Madrid - La Audiencia Nacional continúa el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la declaración como testigos de más policías y la citación de los notarios ante los que Francisco Martínez registró sus mensajes con el exministro Jorge Fernández Díaz.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Hasta 25 partidos y coaliciones se han registrado para presentarse a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, desde las que tienen representación parlamentaria (PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía), hasta otras que aspiran a entrar en la Cámara autonómica como los animalistas de PACMA.

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MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - Con el título "307, ¿dónde están?" y cuando se cumplen cincuenta años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar en Argentina, el Gobierno rinde homenaje a los españoles desaparecidos en aquel país entre 1976 y 1983 en un acto en el que participan los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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ESTHER LÓPEZ

Traspinedo (Valladolid) - La Guardia Civil registra el chalé que fue de la familia del Óscar S.M., único investigado en el caso del crimen de Esther López, después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

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LEIRE DÍEZ

Madrid - El exconsejero andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías comparece ante el juez que investiga a la exmilitante Leire Díez para explicar "su relación personal" con ella y los otros investigados, y con la empresa Zaño Sociedad Consultora S.L, en la que el PP sostiene que la investigada estuvo contratada para investigar sobre los ERE de Andalucía.

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ODIO LGTBI

Madrid - La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) presentará su informe 'Estado del Odio LGTBI+ 2026', en el que se ofrecen por primera vez datos del odio que sufren las personas LGTBI+ en redes sociales y plataformas digitales, así como datos de agresiones, acoso y discriminación.

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SISTEMA SALUD

Madrid - La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) presenta su Informe bienal 2026, en el que, en esta edición, se analiza la falta de coordinación entre los distintos niveles asistenciales, como Atención Primaria, hospitalaria y servicios sociosanitarios.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023337558, 8022958648)

BUNBURY DISCO (Entrevista)

Madrid - En lo que llama su "era Woody Allen" por su ritmo de producción, Bunbury regresa con nuevo disco, en el que abunda en su exploración de la música latinoamericana y en unas letras que muestran su optimismo y su "entusiasmo intacto", con un sueño particular que revela a EFE. Javier Herrero

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:15h.- Madrid.- FORO ECONÓMICO.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el foro 'Wake up, Spain' organizado por 'El Español'. Casa de América. (Texto)(Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece ante la comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas para explicar informes de fiscalización de varias comunidades autónomas del ejercicio 2023 y el informe global del sector público autonómico de 2022. Congreso de los Diputados.

12:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Instituto Cervantes rinde un homenaje a las víctimas españolas desaparecidas durante la dictadura argentina. Calle Alcalá, 49. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Junta Electoral Central. Congreso.

16:00h.- Valencia - POLÍTICA PARTIDOS.- La ministra Sira Rego (IU), la aspirante de Compromís a la alcaldía de València Mónica Oltra, la eurodiputada de Podemos Irene Montero y la primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, participan en el acto 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista'. Jardín Botánico de la Universitat de València, c/ Quart, 80. (Texto) (Foto)

16:30h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- Francisca Muñoz, extrabajadora de la cooperativa Noran y esposa del exdiputado socialista Santos Cerdán, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto)

18:00h.- Madrid.- FORO ECONÓMICO.- Las alcaldesas de Las Palmas, Carolina Darias, y de Granada, Marifrán Carazo, participan en el foro 'Wake up, Spain' como finalistas de la Capital Europea de la Cultura. Casa de América. (Texto)

19:00h.- Madrid.- EXTERIORES LIBRO.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la presentación del libro 'Viaje a un nuevo mundo', de Enric Juliana y Esteban Hernández, en el Instituto Cervantes. (Vídeo)

19:30h.- Granada.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El líder de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público junto al candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira. Plaza de las Pasiegas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:30h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, abre la segunda jornada titulada Ametic Artificial Intelligence Summit 2026, sobre IA. C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11.

09:30h.- Madrid.- FORO EMPRESAS.- Ejecutivos de las grandes compañías españolas participan en la cuarta jornada de la sexta edición del foro empresarial 'Wake Up, Spain', organizado por 'El Español', Invertia y Disruptores. Palacio de Linares - Casa de América (C/ Marqués del Duero).

09:30h.- Ponferrada (León).- DESARROLLO RURAL.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en el III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial que se celebra en La Térmica Cultural de Ponferrada. (Texto) (Foto)

09:45h.- Cornellà (Barcelona).- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general en Cataluña, Belén López, participan en una asamblea general de delegados nacional en Cornellà (Barcelona). Pavelló Parc Esportiu Llobregat de Cornellà. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SENADO INDUSTRIA.- La comisión de industria del Senado debate varias mociones, entre ellas la relativa al Pacto por una Industria Limpia, la sostenibilidad del Grupo Losán o la puesta en valor de los institutos tecnológicos.

10:00h.- Madrid.- EMPRESAS MOROSIDAD.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) presenta una nueva edición de su informe anual sobre plazos medios de pago en 2025. Edificio Cadagua. Castellana 93, 9ª planta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- EMPRESAS INVERSIÓN.- El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, inaugura el Congreso 40 Aniversario de SpainCap, que clausura el ex primer ministro italiano, Enrico Letta. Auditorio Rafael del Pino.

10:45h.- Madrid.- AENA JUNTA.- Junta de Accionistas de Aena. Sala de Prensa de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Texto)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- El expresidente de la SEPI Vicente Fernández comparece en la comisión del Senado que investiga la gestión de esta sociedad.

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO TRABAJO.- El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, comparece ante la Comisión de Trabajo del Senado para informar sobre la evolución del mercado laboral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- PROTESTA UGT.- UGT convoca una concentración para denunciar el acuerdo estatal del sector textil, el cual no ha estado suscrito por el sindicato. Declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Portal de l'Àngel, 11-13 (davant de la botiga de Zara)

14:30h.- Vitoria.- TUBOS REUNIDOS.- Representantes del comité de empresa de Tubos Reunidos mantienen una reunión con el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, días después de la que celebraron con el de Trabajo para analizar la situación de la compañía tras el ERE. Gobierno Vasco.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Traspinedo (Valladolid).- ESTHER LÓPEZ.- Registro de la Guardia Civil en la casa que fue propiedad de la familia del único investigado en el caso del crimen de Esther López. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:15h.- Madrid.- TERRORISMO INTERNET.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura una jornada internacional sobre la lucha contra el terrorismo y los radicalismos violentos en Internet. Calle Cabo López Martínez, El Pardo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- El juicio del caso Kitchen prosigue en la Audiencia Nacional con más declaraciones de testigos y la citación de los notarios ante los que el exsecretario de Estado Francisco Martínez registró sus mensajes con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Audiencia Nacional. García Gutiérrez, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- LEIRE DÍEZ.- El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales ha citado como testigo al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías para que explique su relación personal con ella y con los otros investigados en la causa, y a otro testigo que participó en reuniones relacionadas con las pesquisas. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Almería.- EJÉRCITO TIERRA.- El rey visita la campaña de experimentación táctica del Ejército de Tierra Base 'Álvarez de Sotomayor'. Viator (Almería). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio al expresidente de Cataluña Jordi Pujol y su familia por la fortuna oculta en Andorra con declaraciones de inspectores de Hacienda y peritos propuestos por las defensas. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial tiene previsto continuar el juicio por el pique en la M-30, por el que murió un conductor, si acude a la vista uno de los acusados que este miércoles no se presentó, por lo que el juez ha dictado una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión. C/ Santiago de Compostela, 96. (Texto)

10:30h.- Zaragoza.- LOS 6 ZARAGOZA.- La plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' explica la situación actual del caso, con dos jóvenes todavía en prisión cuando se cumplen 2 años desde su ingreso, e informa de la cadena humana y la concentración prevista el sábado 18 de abril en Zaragoza. FABZ.

12:00h.- Madrid.- LEY MENOR.- Cinco familias cuyos hijos han sido presuntamente asesinados por menores de edad registran en el Congreso las más de 100.000 firmas que, entre todos, han recogido en Change.org pidiendo revisar la Ley del Menor. Congreso. (Texto)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- FORO SANIDAD.- Forbes organiza la VIII edición de Forbes Healthcare Summit 2026, al que está previsto que asista la ministra de Sanidad, Mónica García, y Alan Milburn, exministro de Sanidad del Reino Unido y actual asesor del primer ministro británico para asuntos de salud y la reforma del NHS. Hotel Rosewood Villa Magna.

09:30h.- Logroño.- ESPAÑOL IA.- Unos 150 periodistas y editores participan en el XX Congreso de Editores CLABE 'La inteligencia del idioma. IA, innovación y medios en la era del español'. Centro de la Cultura del Rioja. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Murcia.- VIOLENCIA GÉNERO.- La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda Llull, inaugura el Congreso estatal de UNAD, que reúne a personas expertas para abordar la relación entre adicciones y violencia de género. Salón de actos del Hospital General Universitario Reina Sofía. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- COMISÓN DISCAPACIDAD.- Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Congreso.

10:30h.- Madrid.- ESCUELAS CATÓLICAS.- Escuelas Católicas presenta en su asamblea anual la memoria de actividades 2025, en un acto con participación de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, y miembros de la Conferencia Episcopal. Colegio La Inmaculada-Marillac de Madrid.

10:30h.- Madrid.- ODIO LGTBI.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) presentará su informe 'Estado del Odio LGTBI+ 2026'. C/ Chinchilla, 4. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SISTEMA SALUD.- La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) presenta su Informe bienal 2026. Online. (Texto)

11:00h.- Madrid.- IGLESIA ABUSOS.- Víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica se concentran frente a la sede del PP para pedirle que apoye que los delitos graves de pederastia no prescriban en la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que está en tramitación en el Congreso. C/ Génova, 13.

11:30h.- Logroño.- REHABILITACIÓN INFANTIL.- Dos centenares de médicos especialistas en rehabilitación infantil de toda España se reúnen jueves y viernes en Logroño para tratar los últimos avances en innovación y conocimiento en rehabilitación pediátrica. Riojaforu. (Texto)

17:30h.- Madrid.- JUSTICIA AMBIENTAL.- ClientEarth organiza la jornada 'La ley en acción por las personas y el planeta' con presencia de distintos expertos nacionales e internacionales en la aplicación de leyes medioambientales. Círculo de Bellas Artes, sala María Zambrano.

17:50h.- Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acude a la concentración para la mejora de las condiciones laborales en la educación de 0-3 años convocada por la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles y la Confederación General del Trabajo. Plaza de Callao.

19:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Presentación del himno oficial de la visita del papa a España. Fundación Pablo VI. Paseo de Juan XXIII, 3. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- 'Guayominí' representa en escena un concurso de talentos musicales, un juego de luces y sombras muy cercano, escrito por Laura Garmo y dirigido por Pablo Martínez Bravo. Nave 10-Matadero. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALÓN GOURMETS.- Cuarta y última jornada del 39 Salón Gourmets. Ifema. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CULTURA ECONOMÍA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participan en un diálogo con entidades culturales de la economía social en el acto ‘Conectando Cultura y Economía Social: bases para una agenda común’. Los ministros atienden a los medios a su llegada. Espacio Infinito Delicias. (Texto) (Foto)

10:15h.- Madrid.- LITERATURA PREMIOS.- La editorial SM anuncia los ganadores de los premios SM de Literatura Infantil 'El Barco de Vapor' y de Literatura Juvenil 'Gran Angular', y convoca rueda de prensa con los autores premiados. C/Duque de Alba, 4. El Imparcial. (Texto)

10:45h.- Málaga.- ESPECTÁCULOS DANZA.- El bailarín argentino Julio Bocca repasa su trayectoria profesional en un encuentro moderado por Lucía Lacarra, bailarina y directora del Festival Tip Toe, con motivo de un premio que se le otorga. Restaurante La Pérgola del Mediterráneo.

11:00h.- Barcelona.- MODA 080.- Tercer día la 080 Barcelona Fashion con la presentación de colecciones de Ricardo Seco, Habey Club, Guillermo Justicia o Doblas. Edificio Mirador de Port Vell. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- DÍA LIBRO.- La ONCE y el Grupo Planeta presentan, en un desayuno informativo, el cupón dedicado al Día Mundial del Libro, obra de la ilustradora Esther Gili. C/Coruña, 18 (Texto)

11:00h.- Barcelona.- SANT JORDI.- La Cambra del Libre de Catalunya y el Gremi de Libreters presenta los detalles de la celebración de Sant Jordi. Ateneu Barcelonès. (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- CINE DERECHOS.- Presentación de la programación completa del 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia. Sala Club. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- FESTIVAL ALMAGRO.- Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, presenta su 49 edición que tendrá lugar del 2 al 16 de julio. Teatro de la Comedia. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- BANDAS SONORAS.- Joan Oller, director general del Palau de la Música Catalana y Óscar Lanuza, gerente de la Orquestra Simfònica del Vallès, presentan los espectáculos de One Piece Music Symphony y Blade Runner Live, en los que orquestas en directo acompañarán, respectivamente, al anime y a la película de Ridley Scott. Cupra City Garage Madrid.

12:00h.- Zaragoza.- CULTURA CINE.- El director Miguel Ángel Lamata y los intérpretes Amaia Salamanca, Eduardo Noriega, Norma Ruiz y Cosette Silguero, presentan a los medios la película 'La ahorcada', que se preestrena por la tarde (19:30) en los Cines Palafox. Vestíbulo de la CARTV.

19:00h.- Valencia.- LITERATURA PREMIOS- La editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés celebran el 30 Aniversario del Premio Primavera de Novela con la presentación, por primera vez fuera de Madrid, de la novela ganadora de esta edición. Salón Columnario de la Lonja de la Seda. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- PROGRAMAS EL INTERMEDIO.- ‘El Intermedio’ cumple 20 años en La Sexta y lo celebra este jueves con un programa especial en directo al que está previsto que asistan cantantes, actrices y actores y también políticos como la vicepresidenta Yolanda Diaz, y los ministros Fernando Grande-Marlaska, Oscar Puente, Mónica García, Ernest Urtasun, Sira Rego e Isabel Rodríguez, entre otros. Sala Florida Retiro de Madrid.

20:00h.- Barcelona.- JOSE LUIS GARCI.- El director de cine Jose Luís Garci, el primer español en ganar un Oscar por 'Volver a empezar' (1983), recibe el premio de honor del BCN Film Fest. Cine Verdi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

slp/jlp

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