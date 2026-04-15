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Meghan Markle desata la polémica con su participación en ‘MasterChef Australia’: la presentan como “royal”, pese a su salida de la familia real británica

Durante su viaje a Australia junto al príncipe Harry, Meghan Markle ha aprovechado para participar como jurado invitado en el programa de cocina

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Meghan Markle en 'MasterChef' Australia (Instagram)
Meghan Markle en 'MasterChef' Australia (Instagram)

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha provocado un intenso debate tras anunciarse su próxima participación como invitada especial en la temporada 18 de MasterChef Australia. En plena gira por Australia junto a su marido, el príncipe Harry, Markle ha aprovechado para hacer una pequeña aparición televisiva. La emisión de la temporada comienza este mismo domingo, aunque el capítulo en el que aparece la duquesa llegará aproximadamente en verano.

La visita de Meghan Markle a MasterChef Australia se produce después de que, en 2020, tanto ella como Harry renunciaran a desempeñar funciones oficiales dentro de la familia real británica, por lo que conservaron los títulos de “duque” y “duquesa”, pero perdieron el tratamiento de Su Alteza Real. Este detalle específico, ha pasado a formar parte del núcleo de la controversia en torno a su intervención en el programa culinario.

Meghan Markle ya mantenía vínculos previos con el mundo gastronómico: encabezó el espacio de cocina With Love, Meghan en Netflix, ha desarrollado productos bajo su firma de estilo de vida As Ever, como por ejemplo mermeladas, y comparte regularmente consejos sobre cocina a través de sus propios boletines.

Meghan Markle entra en las cocinas de 'MasterChef Australia' (Instagram)
Meghan Markle entra en las cocinas de 'MasterChef Australia' (Instagram)

Meghan Markle en ‘MasterChef Australia’

La cadena australiana ha adelantado la presencia de la duquesa en el concurso a través de Instagram, presentando a Meghan con un vestido negro, acompañada de los jueces habituales: Jean-Christophe Novelli, Poh Ling Yeow y Sofia Levin. En un vídeo promocional, Poh Ling Yeow ha afirmado: “Hemos tenido a la realeza en la cocina de MasterChef antes, ¡pero nadie como ella! Directamente desde la soleada California, ¡por favor den la bienvenida a MasterChef Australia a la duquesa de Sussex!“.

La propia Meghan, sonriente, aparece en pantalla entrando bajo los aplausos y saludando a los concursantes con un “Hola a todos”. De este modo, la producción ha querido hacer hincapié tanto en su experiencia previa en el sector culinario como en su linaje real, incluyendo la etiqueta de “royal, que es lo que ha desatado la polémica.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

Meghan Markle anunciada como ‘royal’

El programa ha oficializado que “Meghan, duquesa de Sussex, hace una aparición especial esta temporada al regresar a Australia por primera vez desde 2018. Uniéndose a un elenco lleno de estrellas de jueces invitados e iconos culinarios, Meghan ayuda a guiar a algunos de los cocineros amateurs más impresionantes que ha visto la competición. Esta es la temporada que no querrás perderte”.

Las primeras reacciones de los seguidores han sido recogidas en sus redes sociales, donde los comentarios al anuncio oscilan desde el entusiasmo hasta el rechazo a su presentación. Eso sí, las imágenes dejan constancia de la buena acogida por parte de los concursantes. La sorpresa ha llegado al verla presentada oficialmente como “duquesa de Sussex” a pesar de su renuncia a representar a la corona.

Meghan Markle, en 'With love, Meghan'. (Netflix)
Meghan Markle, en 'With love, Meghan'. (Netflix)

El príncipe Harry y Meghan Markle en Australia

La grabación del programa ha provocado la ausencia de Meghan en parte de la agenda prevista para la intensa visita que está realizando la pareja a Australia, la primera en seis años. Por su parte, los hijos del matrimonio, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, no han estado presentes en el viaje en esta ocasión.

Fuera del ámbito institucional, la duquesa ya contaba con experiencia como jueza de concursos gastronómicos televisivos: fue jueza invitada en Chopped Junior de Food Network en 2016. Este tipo de apariciones consolidan su historial mediático como personaje público fuera de la realeza, aunque al tratarla como tal en el programa le quitan esos avances.

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