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Vicens (Braga): "Sabemos el club al que representamos y siempre salimos a ganar"

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Sevilla, 15 abr (EFE).- El entrenador del Sporting de Braga, Carlos Vicens, afirmó en vísperas del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa contra el Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla, al que ambos llegan con el 1-1 de la ida, que saben "el tamaño del club" al que representan y que siempre salen "a ganar cada partido".

En una rueda de prensa en el estadio de la capital andaluza, donde los portugueses no entrenaron porque ya lo hicieron por la mañana en Braga, el técnico español elogió este miércoles a su homólogo en el Betis, el chileno Manuel Pellegrini, y destacó que vencer al Betis supondría un gran paso para su equipo en su deseo por repetir final en la Liga Europa.

El conjunto del norte de Portugal ya llegó a la última instancia de esta competición continental en 2011, cuando cayó ante sus vecinos del Oporto. "Cuando eres entrenador de Braga, sabes que cada escenario es diferente. Sabes el tamaño del club que representas y sales a ganar cada partido", recalcó Vicens.

El prepador del Braga informó de que su máximo goleador, el uruguayo Rodrigo Zalazar, quien no jugó la ida por lesión, ha viajado con la expedición, aunque "al cien por cien no está", ya que sólo "lleva una sesión y media con el equipo, y ha hecho otras en el campo, pero tiene una ambición tremenda de ayudar".

"Lo hemos traído porque decidiremos antes del partido si está en el banquillo o fuera y, si está en el banquillo, veremos cuánto nos puede ayudar. Es una lesión complicada, de isquiotibiales, y no podemos decir que esté al cien por cien", explicó.

Cuestionado por su colega en el banquillo del Betis, el técnico mallorquín resaltó que Manuel Pellegrini "es una institución dentro del club y del fútbol", y añadió que "los equipos pasan rachas", aunque "el Betis sigue quinto (en LaLiga) pese a un mal mes de resultados".

"Pellegrini es un gran entrenador, son seis temporadas en esta casa. Dice mucho el hecho de que esté aquí tanto tiempo y, además, llegando tan lejos en Europa. Hablamos de una institución en el Betis y entre los entrenadores europeos", insistió.

Sobre la opción de que el capitán bético, Isco Alarcón, pueda reaparecer ante el Braga, al menos unos minutos, tras su vuelta a una convocatoria después de casi cinco meses lesionado, Vicens indicó que "lleva mucho tiempo sin participar en competición, ya vino al viaje en el partido de ida -aunque se quedó en la grada- y estará cerca de jugar minutos otra vez".

También reconoció sobre el internacional malagueño que "estando bien es diferente" y que "lo ha demostrado año tras año", y dijo que desconoce "en qué condiciones está", aunque si está disponible, "aportará al Betis la calidad que tiene". EFE

lhg/cc/sab

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