Sergio Álvarez renueva con el Eibar hasta 2028

Eibar (Gipuzkoa), 15 abr (EFE).- El Eibar ha comunicado este miércoles de manera oficial la renovación de uno de sus jugadores más emblemáticos, el centrocampista asturiano Sergio Álvarez, nacido en Avilés en 1992, el jugador más veterano de la plantilla armera tras Arbilla y una de las piezas claves del equipo.

Sergio Álvarez llegó en la temporada 2018-19 al Eibar procedente del Sporting de Gijón y el pasado mes de marzo alcanzó los 250 partidos vistiendo la camiseta armera y se ha situado en el puesto sexto de la historia del Eibar como jugador con más partidos disputados.

El asturiano, de 34 años, afrontará a partir de junio su novena temporada como armero. En la presente temporada suma 32 partidos, 26 de ellos como titular y más de 2.317 minutos de juego. EFE

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