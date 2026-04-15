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Jueves, 16 de abril de 2026

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FÚTBOL LIGA EUROPA CELTA-FRIBURGO

Vigo. El Celta se conjura para firmar este jueves una remontada épica ante el Friburgo y lograr, por segunda vez en su historia, el pase a las semifinales de la Liga Europa, un sueño que se complicó hace una semana en la ciudad alemana con el 3-0 encajado ante el conjunto dirigido por Julian Schuster.

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FÚBOL LIGA EUROPA BETIS-BRAGA

Sevilla. El Betis y el Braga portugués se enfrentan este jueves en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa en el estadio La Cartuja de Sevilla en un duelo en el que ambos tienen una cita con la historia para pasar a unas semifinales que aguardan a un gol de distancia por el empate a uno cosechado en la ida.

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FÚTBOL LIGA CONFERENCIA AEK ATENAS-RAYO VALLECANO

Redacción deportes. El Rayo Vallecano, tras la goleada de la ida (3-0), afronta ilusionado pero también precavido por la posibilidad de hacer historia en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia frente al AEK Atenas, que no podrá contar para buscar la remontada con el delantero serbio Luka Jovic.

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FÚTBOL FINAL COPA DEL REY ATLÉTICO MADRID-REAL SOCIEDAD

Las Rozas (Madrid). El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler se muestra convencido de que su equipo tiene opciones de derrotar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey de este sábado en La Cartuja y opina en declaraciones a la Agencia EFE que el que “sepa controlar mejor” la emoción y nos nervios de este partido se llevará la victoria.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires. El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó el martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires, continúa este jueves con la declaración de una de las hijas del astro, Gianinna Maradona.

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BALONCESTO EUROLIGA

Madrid. El Real Madrid cierra este jueves en casa la fase inicial de la Euroliga contra el Estrella Roja de Belgrado con el objetivo de ser segundo con vistas a las eliminatorias que darán paso a la Final a Cuatro de Atenas. El Baskonia, ya sin opciones de entrar en la lucha por el título, viaja a la capital serbia para jugar contra el Partizán.

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TENIS GODÓ

Barcelona. Ya sin Carlos Alcaraz, retirado por molestias en la muñeca derecha, continúa este jueves el torneo Conde Godó, en Barcelona, con los tres últimos partidos de octavos de final, en los que el italiano Lorenzi Musetti, segundo cabeza de serie, se enfrenta al francés Corentin Moutet; el ruso Andrey Rublev, quinto favorito, se cruza con el también italiano Lorenzo Sonego, y otro francés, Arthur Fils, se ve las caras con el estadounidense Brandon Nakajima.

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BALONMANO SORTEO EUROPEO 2026

Redacción Deportes. La selección española femenina de balonmano se enfrentará a alguno de los máximos favoritos al título en la primera fase del Europeo de Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Turquía 2026, tras quedar relegada al bombo 2 en el sorteo que se celebra este jueves a las 18:00 en la ciudad polaca de Katowice.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Euroliga. 38ª jornada: Partizan-Baskonia (20.30) y Real Madrid-Estrella Roja (FOTO) (20.45).

. Última hora de los partidos Dubai-Valencia Basket y Barça-Bayern.

. Rueda de prensa del entrenador del Barça, Xavi Pascual, y del jugador Darío Brizuela (11.15. Palau Blaugrana).

. Rueda de prensa de Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket (12.30).

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BALONMANO

- Sorteo del Campeonato de Europa de balonmano femenino que se disputará en Polonia, Rumanía, Rep. Checa, Eslovaquia y Turquía (18.00, en Katowice).

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CICLISMO

- Previa de la 66 edición de la carrera belga Flecha Brabanzona que se disputa el viernes.

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FÚTBOL

- Liga Europa. Cuartos de final, vuelta (FOTO). Crónicas y vestuarios de los partidos Celta-Friburgo (18.45) y Betis-Braga (21.00) y crónicas de los partidos Aston Villa-Bolonia y Nottingham Forest-Oporto (21.00).

- Liga Conferencia (cuartos de final, ida) (FOTO). Crónica y vestuarios del AEK Atenas-Rayo Vallecano (21:00).

. Nota conjunta o breve resumen con el resto de partidos: AZ Alkmaar- Shahktar (18:45), Fiorentina-Crystal Palace (21:00) y Estrasburgo-Mainz (21:00).

- Temas previos de la final de la Copa del Rey.

. Declaraciones sobre la final de Copa del Rey de Carlos Soler, centrocampista de la Real Sociedad, a EFE.

. La final del 87.

. Oyarzabal, el capitán que sueña con levantar su segunda copa al cielo de Sevilla.

. La final de Griezmann.

. Oyarzabal, Remiro, Elustondo, Aihen y Barrenetxea, realistas que alzaron la Copa en 2021.

. De la final de 2013 a 2026, la vigencia de Koke y Simeone.

. Sorloth, Le Normand y Griezmann, frente a su pasado.

. Un Mundial en la final de La Cartuja.

. El subdelegado del Gobierno informa en Sevilla sobre el dispositivo de seguridad de la final de la Copa del Rey (10.45).

- Rueda de prensa de la nueva entrenadora del Union Berlín, Marie-Louise Eta (14.00. Estadio Unión Berlín). (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga Hypermotion. 26ª jornada. Previas de los partidos Real Sociedad B-Racing Santander y Las Palmas-Leganés.

- Buenos Aires. Continúa el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó el martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires. (FOTO) (VÍDEO)

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GOLF

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec (hasta 19).

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HOCKEY PATINES

- Resumen de la jornada 10 de la Liga de Campeones, en la que el Igualada visita al Oporto, el Liceo a Oliveirense y el Reus, al Barça.

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JUDO

- Campeonatos de Europa, en Tiflis.

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MOTOCICLISMO

- Madrid. Álex Márquez participa en una mesa redonda 'Momoven Talks' para analizar la actualidad del Mundial (16.30, Impact Hub Gobernador Madrid. Calle Gobernador, 26).

- Barcelona. Entrevista con el piloto de MotoGP Jorge Martín (Aprilia RS-GP) con motivo de un acto publicitario que tiene lugar en Barcelona. (FOTO) (VÍDEO)

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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dep/EFE

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