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Víctimas de Adamuz se concentran frente al Congreso con 47 sillas y gritos contra Puente

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Madrid, 15 abr (EFE).- Víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se han concentrado frente al Congreso, donde han desplegado 47 sillas con el nombre de los 46 fallecidos en el siniestro, ocurrido el pasado 18 de enero, y el del maquinista que murió al día siguiente en otro accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Convocadas por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, cerca de un centenar de personas han participado en la protesta -entre ellas también víctimas de otras tragedias ferroviarias como las de Angrois (Santiago) y Bejís (Castellón)-, en la que se han escuchado gritos y peticiones de dimisión contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Representantes de la asociación han entregado en el registro del Congreso una carta dirigida a la Mesa, en la que solicitan la lectura en el pleno del manifiesto que han leído durante la concentración.

Fuentes de la Mesa han dicho a EFE que será la Junta de Portavoces la que decida sobre este escrito, si algún grupo lo propone y consiguen consensuar una declaración institucional.

Las víctimas de Adamuz se manifiestan principalmente para exigir "verdad, justicia y garantías", es decir, el esclarecimiento de los hechos, la asunción de responsabilidades, tanto en el ámbito político como empresarial, por las posibles negligencias en el mantenimiento y seguridad de la vía y mejoras legislativas y técnicas para garantizar que un accidente de esa magnitud no vuelva a repetirse.

En las puertas del Congreso, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha reclamado a los representantes políticos que "se pongan las pilas, dejen de hacer caja con este suceso tan trágico, dejen de pelearse y aúnen las fuerzas para que en el ferrocarril en España se implementen las medidas necesarias para que esto no vuelta a ocurrir".

Samper ha dicho que confía "totalmente" en la investigación que se lleva a cabo y que está en contacto con la Comisión de Investigación de Accidentes ferroviarios (CIAF), para la que ha pedido más medios materiales y humanos.

También ha incidido en el "problema de comunicaciones" en la noche del siniestro entre el 112 de Andalucía y el 061, que la asociación ha puesto en conocimiento del juzgado con una demanda para que también se depuren responsabilidades.EFE

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