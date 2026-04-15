El 96 % de los entornos escolares urbanos supera niveles de NO2 recomendados por la OMS

Madrid, 15 abr (EFE).- El 96 % de los entornos escolares de los núcleos urbanos en España supera los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un análisis llevado a cabo por Ecologistas en Acción en 66 localidades de diez comunidades autónomas.

Tras analizar el entorno de 412 centros educativos, solo 17 de ellos estaban por debajo del máximo aconsejado por la OMS, que sitúa el límite en los 10 microgramos por metro cúbico.

Este baremo no coincide exactamente con el que marca la nueva Directiva de Calidad del Aire, aplicable ya pero que será obligatoria desde enero de 2030 y que tiene como referencia los 20 microgramos. Según este criterio, el 60 % de los centros (249) incumple la normativa.

Ocho de las 412 escuelas analizadas, el 2%, están incluso por encima de los 40 µg/m3, el límite legal vigente desde 2010, ha explicado en la presentación del estudio Paco García del Olmo, coordinador de la campaña de ciencia ciudadana de la organización.

Los resultados, "muy alarmantes" según Ecologistas en Acción, son fruto del análisis realizado en los principales entornos urbanos de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Un dato que la organización considera también preocupante es el de la mala calidad del aire en el interior de los centros escolares: por primera vez se han analizado las mediciones hechas en los patios, los pasillos o las aulas dentro de 34 colegios y el 80 % presentó valores superiores a las recomendaciones de la OMS.

García del Olmo ha atribuido este factor a la contaminación de fondo en las ciudades.

"Es tanta, que hay unos límites por debajo de los cuales no se puede bajar. Si en la puerta de una escuela tenemos 30 microgramos, es muy fácil que en el aula haya 15", ha indicado.

Los pediatras Anna Knorr y Ferrán Campillo han explicado que en el caso de los niños cualquier nivel de NO2 es preocupante. Los pequeños, han advertido, sufren más efectos irritantes en las vías respiratorias debido a los porcentajes encontrados.

Datos acumulados

Esta es la quinta campaña para la medición de NO2 que hace Ecologistas en Acción en entornos escolares, con un total de 985 escuelas analizadas en cerca de 100 núcleos urbanos.

Los resultados agregados de esos cinco periodos hablan de que el 98 % de los entornos escolares supera la recomendación de la OMS.

A lo largo de las cinco campañas se han observado "muy pocas mejoras a nivel global" y una constante: por donde pasan más coches, los niveles son más altos. Una calle peatonalizada siempre presenta mejores valores que otra que no lo está.

Ecologistas en Acción ha subrayado que "la contaminación no baja de un día para otro" y que falta poco tiempo para 2030, cuando será obligatorio estar por debajo de los 20 microgramos.

La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades "no implica una bajada inmediata del NO2", ha indicado García de Olmo.

"Va todo tarde. Las medidas que se ponen en marcha incluyen tantas excepciones, son tan lentas, que no vemos grandes mejoras", ha añadido.

No obstante, la organización ecologista considera que "hay medidas eficaces" para preservar la salud infantil y conseguir entornos educativos saludables y seguros.

Rubén Soussé, de Ecologistes en Acciò Catalunya, ha detallado algunas propuestas para reducir la contaminación en las vías perimetrales de los centros escolares, como restringir el tráfico motorizado en su entorno, limitar la velocidad de circulación a 20 km/h, crear caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias y priorizar el transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal.

Otras medidas que recomienda la organización pasan por eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares y limitarlos en las calles de alrededor y por penalizar la doble fila en la puerta de las escuelas. EFE

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