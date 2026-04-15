La AIReF calcula que España incumplirá las reglas fiscales en 2025 y 2026

Madrid, 15 abr (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este miércoles de que, según sus cálculos, España incumplió las reglas fiscales europeas en 2025 y volverá a hacerlo este año.

El informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas de 2026 sitúa el aumento del gasto neto en 2025 en el 4,8 %, por encima del compromiso del 3,7 %, un desfase que equivale a 4 décimas de PIB, una décima por encima del desfase anual permitido por bruselas (3 décimas de PIB).

Además, la AIReF cree el gasto neto aumentará este año un 5,9 %, lejos del 3,5 % comprometido, un desvío que supera el punto de PIB, muy por encima de las tres décimas de PIB permitidas en cada ejercicio y que está relacionado con el coste de las medidas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

La AIReF recuerda que España no ha activado la cláusula de escape nacional que permitiría eliminar el gasto en defensa del cómputo de la regla de gasto, lo que restaría algo más de dos décimas de PIB.

De acuerdo a los cálculos de la AIReF, entre los años 2024 y 2026 el gasto neto crecerá un 15,9 %, por encima del 13 % comprometido, un desvío que equivale a un punto de PIB, muy por encima de las seis décimas permitidas. EFE