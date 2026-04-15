Espana agencias

Un detenido en Cádiz por favorecer la inmigración irregular y por explotación laboral

Guardar

Cádiz, 15 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Cádiz a un empresario como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, tras una investigación que destapó la explotación laboral de empleados extranjeros en establecimientos de comida rápida de tipo kebab.

La actuación, enmarcada en la denominada Operación Naturke, fue desarrollada por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María-Puerto Real, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación comenzó el pasado enero tras varias inspecciones realizadas junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro locales situados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos propiedad del arrestado.

Durante esas inspecciones fueron localizados cinco ciudadanos pakistaníes en situación irregular que trabajaban en los establecimientos, por lo que fueron detenidos por infracción de la Ley de Extranjería y se tramitaron los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión.

Según la investigación policial, los trabajadores estaban sometidos a condiciones de explotación laboral, con jornadas abusivas sin días de descanso, vigilancia constante mediante cámaras instaladas en los locales, insultos, amenazas y salarios inferiores a los legalmente establecidos.

El empresario se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de los empleados, que carecían de permiso de residencia y trabajo en España, según la fuente.

Además, la Policía investiga al detenido por presuntamente facilitar la inmigración irregular mediante el empadronamiento ficticio de extranjeros en inmuebles vinculados a su propiedad.

En total, se detectó que 34 ciudadanos extranjeros figuraban empadronados, entre activos e históricos, en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas, sin residir realmente en ellas.

Según los investigadores, esta práctica tenía como finalidad favorecer el arraigo necesario para la regularización administrativa de los extranjeros, presuntamente a cambio de dinero o mediante su explotación laboral en los negocios del arrestado.

La Policía también constató que algunos extranjeros en situación regular figuraban dados de alta en la Seguridad Social en las empresas del investigado sin desempeñar actividad laboral efectiva, mientras otros en situación irregular trabajaban sin estar dados de alta.

Las cantidades presuntamente exigidas por el empresario para facilitar el arraigo en España y ofrecer un contrato de trabajo oscilaban entre los 6.000 y los 8.000 euros, según la investigación.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. EFE

fjs/fs/lml

Últimas Noticias

A juicio por violar y dejar embarazada a la hija menor de su pareja en Palma

A juicio por violar y dejar embarazada a la hija menor de su pareja en Palma

Juzgan a un acusado de intentar matar a su pareja cortándole el cuello con un machete en Palma

Infobae

Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a una joven de 17 a la que acogió en su casa

Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a una joven de 17 a la que acogió en su casa

El Ejército de Tierra plantea comprar drones que ya se usan en Ucrania en un paso más para adaptarse al combate moderno

El Ejército de Tierra plantea comprar drones que ya se usan en Ucrania en un paso más para adaptarse al combate moderno

El otro lado del daño cerebral adquirido: formar y guiar a quienes cuidan

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre tendrá que pagar una multa de 150 euros por haber pegado una patada a la silla de ruedas de la perrita parapléjica de su vecina

Un hombre tendrá que pagar una multa de 150 euros por haber pegado una patada a la silla de ruedas de la perrita parapléjica de su vecina

Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Gobierno oficializa en el BOE la jornada laboral de 35 horas para los casi 250.000 empleados de la Administración General del Estado

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Las medidas anticrisis para frenar los precios no le funcionan al Gobierno: la inflación sube en España más que en la zona euro

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak