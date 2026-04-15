Espana agencias

Alcaldesa de Ripoll "agradece" a Illa que "desarticule" el PSC tras facilitar presupuesto

Guardar

Barcelona, 15 abr (EFE).- La alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha "agradecido" irónicamente al presidente catalán, Salvador Illa, que haya "desarticulado" el PSC en su municipio, después de que los dos concejales socialistas facilitaran la aprobación de las cuentas locales.

Así lo ha dicho este miércoles en la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlament, después de que el PSC haya hecho dimitir a sus dos concejales en Ripoll, que permitieron con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales de Orriols.

Aprovechando su intervención en la sesión de control, Orriols se ha dirigido a Illa para darle las "gracias por los presupuestos" y, "sobre todo, por haber desarticulado el PSC en Ripoll".

"Esto ha sido una jugada maestra sin precedentes", ha ironizado Orriols, que también ha invitado a ERC a "desarticular" a su grupo municipal en Ripoll, ya que los concejales republicanos "se habrían abstenido si no lo hubiese hecho el PSC" para facilitar la aprobación de las cuentas del gobierno local.

Orriols ha querido dejar claro que "no ha existido nunca" ningún pacto con los socialistas para que se abstuvieran en la votación del presupuesto.

En la réplica, Illa ha dado a entender que los dos concejales socialistas en Ripoll actuaron por su cuenta, sin el aval del partido ni del Govern.

"Ni mi gobierno ni mi formación política harán nunca ningún acuerdo con quienes defienden discursos de odio, con quienes se ponen al lado de Netanyahu, de Trump, de Orbán, de Alternativa por Alemania (AfD)", ha remarcado. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Últimas Noticias

Illa dice que Cataluña participará en la gobernanza de El Prat de forma bastante inmediata

Infobae

Atxurra Egurrola, que ordenó el secuestro de Ortega Lara, queda libre tras cumplir su pena

Infobae

Víctimas de Adamuz se concentran frente al Congreso con 47 sillas y gritos contra Puente

Infobae

El comité intercentros niega la existencia de "listas negras" en Navantia

Infobae

Condenado en Sevilla a 66 años de cárcel por engañar a veinte niñas en redes para obtener contenido sexual

Condenado en Sevilla a 66 años de cárcel por engañar a veinte niñas en redes para obtener contenido sexual
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

Condenan a 180 años de prisión a un profesor de un instituto de Navarra que grabó a 42 mujeres en los baños del centro y probadores de comercios

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

María Corina Machado avanza que no se reunirá con Pedro Sánchez: “En determinados momentos no conviene” por la libertad de Venezuela

ECONOMÍA

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

Estos son los trabajos que ya pueden alcanzar los 100.000 euros anuales en España

Así es como puedes desgravarte el alquiler en la Renta de 2026 si tienes menos de 36 años y vives en Castilla-La Mancha

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Gobierno oficializa en el BOE la jornada laboral de 35 horas para los casi 250.000 empleados de la Administración General del Estado

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak