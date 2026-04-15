Alcaldesa de Ripoll "agradece" a Illa que "desarticule" el PSC tras facilitar presupuesto

Barcelona, 15 abr (EFE).- La alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha "agradecido" irónicamente al presidente catalán, Salvador Illa, que haya "desarticulado" el PSC en su municipio, después de que los dos concejales socialistas facilitaran la aprobación de las cuentas locales.

Así lo ha dicho este miércoles en la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlament, después de que el PSC haya hecho dimitir a sus dos concejales en Ripoll, que permitieron con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales de Orriols.

Aprovechando su intervención en la sesión de control, Orriols se ha dirigido a Illa para darle las "gracias por los presupuestos" y, "sobre todo, por haber desarticulado el PSC en Ripoll".

"Esto ha sido una jugada maestra sin precedentes", ha ironizado Orriols, que también ha invitado a ERC a "desarticular" a su grupo municipal en Ripoll, ya que los concejales republicanos "se habrían abstenido si no lo hubiese hecho el PSC" para facilitar la aprobación de las cuentas del gobierno local.

Orriols ha querido dejar claro que "no ha existido nunca" ningún pacto con los socialistas para que se abstuvieran en la votación del presupuesto.

En la réplica, Illa ha dado a entender que los dos concejales socialistas en Ripoll actuaron por su cuenta, sin el aval del partido ni del Govern.

"Ni mi gobierno ni mi formación política harán nunca ningún acuerdo con quienes defienden discursos de odio, con quienes se ponen al lado de Netanyahu, de Trump, de Orbán, de Alternativa por Alemania (AfD)", ha remarcado. EFE

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