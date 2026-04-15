El comité intercentros niega la existencia de "listas negras" en Navantia

Cádiz, 15 abr (EFE).- El comité intercentros de Navantia ha asegurado que no tiene constancia ni pruebas de prácticas discriminatorias contra trabajadores por su actividad sindical en los procesos de contratación de la empresa pública, en un contexto marcado por la protesta de dos soldadores que este miércoles cumplen una semana encaramados a una grúa en el astillero de San Fernando (Cádiz)

En un comunicado difundido entre la plantilla el pasado lunes, al que ha tenido acceso EFE, la representación sindical en todas las plantas detalla que "Navantia tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo, actuando siempre dentro del marco legal vigente y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen la contratación en el ámbito de la empresa pública".

"Desde el Comité Intercentros velamos por la vigilancia de los procedimientos de incorporación de personal y de contratación de servicios para que se realicen conforme a los mecanismos de contratación pública establecidos por la normativa, con criterios objetivos, transparentes y plenamente fiscalizables", continúa el texto.

El comunicado sostiene que "dentro de Navantia no nos consta ningún tipo de persecución, veto o discriminación por razón de afiliación o actividad sindical, y que la empresa, hasta donde sabemos, respeta plenamente la libertad sindical, tal y como recogen la Constitución Española, la legislación laboral y los convenios colectivos de aplicación".

Por eso, la representación sindical considera "imprescindible" informar de que "no hay constancia ni pruebas de prácticas discriminatorias en Navantia contra personas que desarrollan o han desarrollado labores sindicales, desde el trabajo que realizamos por la parte social en los procesos de contratación".

El texto añade que la actividad sindical es un derecho fundamental y una herramienta esencial para la defensa de los intereses de las personas trabajadoras, y "debe ejercerse con total garantía, sin temor a represalias ni consecuencias negativas en el ámbito laboral", por lo que el comité seguirá "vigilante" ante cualquier actuación que pudiera vulnerar estos derechos y actuará con "responsabilidad y contundencia" si se produjera algún incumplimiento.

El Comité Intercentros condena de forma expresa los ataques, descalificaciones o intentos de desprestigio contra los comités de empresa de la Bahía, sus representantes legales y las personas trabajadoras de Navantia a las que representan.

El comunicado concluye expresando el compromiso "con la defensa del empleo, los derechos laborales y sindicales, y el fortalecimiento de una empresa pública estratégica que debe ser ejemplo de buenas prácticas laborales".

Los dos trabajadores, Manuel Balber y Jesús Galván, permanecen subidos a una grúa desde el pasado 8 de abril para denunciar la supuesta existencia de "listas negras" en el sector del metal de la Bahía de Cádiz que, según sostienen, les impiden acceder a un empleo por su vinculación sindical.

La protesta de los dos soldadores ha generado movilizaciones de apoyo entre trabajadores de la industria auxiliar, que han llegado a plantear paros parciales y acciones reivindicativas dentro del astillero, mientras los afectados denuncian que llevan años sin ser contratados pese a la carga de trabajo en el sector.

La Coordinadora de Trabajadores del Metal está pidiendo a la empresa que suministre luz a los atrincherados para que puedan conectar sus móviles y volver a estar comunicados, aunque la empresa ha justificado que no puede conectar la grúa a la electricidad por garantizar la seguridad de los dos manifestantes. EFE

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