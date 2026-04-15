Illa dice que Cataluña participará en la gobernanza de El Prat de forma bastante inmediata

Barcelona, 15 abr (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que la Generalitat participará en la gobernanza de los aeropuertos de la Comunidad, entre ellos el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, "de forma bastante inmediata".

En la sesión de control en el Parlament, preguntado sobre ello por ERC, Illa ha hecho referencia al acuerdo de investidura sellado con los republicanos: "Las cosas van por buen camino y respetaremos los marcos legales que hay. Pero, evidentemente, garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, en la planificación y en la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Cataluña", ha indicado.

Tras acordar el Gobierno Vasco con el Ejecutivo de Pedro Sánchez participar en la gestión de sus tres aeropuertos, el Govern ya indicó, por boca de la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, que "ninguna comunidad autónoma tendrá más competencias en materia aeroportuaria que Cataluña".

En enero, el Consell Executiu dio luz verde a la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, una estructura que agrupará las competencias con las que cuenta el Govern en materia de planificación estratégica en el ámbito de los aeropuertos.

Paneque explicó entonces que el Ejecutivo se fijaba el objetivo de que la ley llegue al Parlament durante 2026 y que esta Autoridad Aeroportuaria de Cataluña esté plenamente operativa el 1 de enero de 2027. EFE

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