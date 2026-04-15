Vox promete "ilegalizar" el sindicato estudiantil de la CUP tras unas pintadas en su sede

Barcelona, 15 abr (EFE).- Vox ha asegurado este miércoles que tiene como objetivo "ilegalizar" el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), organización estudiantil afín a la CUP y responsable de unas pintadas en la sede de Vox en Barcelona.

La fachada del local de Vox en la capital catalana ha amanecido este miércoles rociada de pintura roja y con una pintada en la que se lee "La historia nos dará la razón", firmada por el SEPC.

El propio sindicato estudiantil ha reivindicado este "ataque" a la sede de Vox en Barcelona, en un comunicado en el que justifica las pintadas como "respuesta a la estrategia de descrédito y amenazas" de la formación de extrema derecha.

"Los antifas del pseudo-sindicato SEPC se piensan que con un pote de pintura y dos pintaditas en nuestra sede nos van a amedrentar. Os ilegalizaremos. Tenéis los días contados", ha advertido Vox Barcelona en un mensaje en la red social X.

En los últimos días había ido escalando la tensión entre Vox y el SEPC, después de que este sindicato de estudiantes firmara un cartel en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en el que ofrecía "promociones" de menús con nombres como "El Terra Lliure" (patatas + bikini + birra + combinado, por 6,50 €) o "La ETA" (patatas + bikini + kalimotxo + combinado, por 7 €).

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció el pasado lunes que su formación va a interponer esta semana ante la Fiscalía una denuncia contra el SEPC por "apología del terrorismo".

La diputada de Vox en el Parlament Júlia Calvet, por su parte, también se hizo eco del cartel del SEPC y defendió la "ilegalización" del sindicato estudiantil. EFE