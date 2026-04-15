Panticosa 'soñará' en julio con la música de su XIV Festival Internacional de clásica

Zaragoza, 15 abr (EFE).- Panticosa (Huesca) volverá a convertirse del 17 al 23 de julio en el escenario de referencia para los amantes de la música clásica con la celebración de la XIV edición de su festival internacional 'Tocando el Cielo', una cita que este año explorará cómo los sueños se entrelazan con la música, la literatura, la pintura y la naturaleza.

Organizado por la Fundación García Esteban, la nueva edición busca dar una especial significación a la creación musical y al repertorio de compositores españoles.

En ese sentido, la presidenta de la fundación y directora del festival, Carmen Esteban, ha especificado que el festival hace hincapié "en las conmemoraciones del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el 200 aniversario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga".

Además, ha destacado que contar con premios nacionales de la música "siempre ha sido un objetivo", de manera que este año estarán presentes el compositor Jesús Rueda, Premio Nacional de la Música 2004, y Spanish Brass, que recibió el galardón en 2020.

La diversa programación de esta edición se desplegará en distintas localizaciones del Balneario de Panticosa y en varios rincones del municipio.

El festival comenzará el 17 de julio con un concierto inaugural de Nancy Fabiola Herrera y el Dúo García Esteban, que estrenarán obras especialmente encargadas para esta edición en el Auditorio-Teatro del Casino del Balneario.

El ciclo continuará con el pianista Moisés Sánchez, la violinista Ana Valderrama y Pablo Martín Caminero al contrabajo con 'Falla Imaginario', el 18 de julio.

El 19 de julio será el turno del Dúo Apellaniz, que presentará 'España Soñada', mientras que el 20 de julio el Anima Duo traerá un concierto único titulado 'L'éveil d'AniMa'.

Para el 21 de julio, Francisco Antonio García y el Cuarteto Seikilos ofrecerán una propuesta innovadora con 'Un sueño truncado'; el 22 de julio, Antón Dolgov y Maite Léon presentarán su programa 'Sueños de Ida y Vuelta' y, para finalizar, el 23 de julio actuará la agrupación Spanish Brass.

'Tocando el cielo' contará con el Festival OFF-A la hora del Vermut, una propuesta paralela que ofrece conciertos en lugares únicos de Panticosa.

El 19 de julio también se celebrará una excursión musical a los senderos apadrinados de Hoz de Jaca, donde Stoyan Paskov y Víctor Serrano fusionarán flamenco y jazz rodeados de naturaleza.

De forma paralela, el festival ofrece una serie de actividades de formación para jóvenes músicos en el Campus Formativo Profesional, donde podrán interactuar con los grandes artistas que participan en el evento. Además, se realizarán actividades lúdicas y familiares para acercar la música a los más pequeños.

Y contará con tertulias y conferencias como la de Eva Armisén, quien hablará sobre su relación con los musicales coreanos. EFE