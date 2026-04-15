Toni Bou estrena su título de campeón del mundo en el 'Tarraco Arena' de Tarragona

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- El español Toni Bou (Montesa Cota 4RT) estrenará este fin de semana su título de campeón del mundo de X-Trial en la última prueba de la temporada 2026, que se disputará por primera vez en el 'Tarraco Arena' de Tarragona.

Bou llega a esta última ronda 'con los deberes hechos', tras proclamarse campeón del mundo por trigésima novena vez en la anterior prueba, disputada en la localidad francesa de Chalon-sur-Saône.

El ya campeón del mundo ha vuelto a demostrar su dominio en la especialidad, con una temporada casi perfecta con siete victorias en las ocho pruebas disputadas, que se suman al título en el Trial de las Naciones, conseguido junto a su compañero de equipo, Gabriel Marcelli.

En Tarragona, Marcelli luchará por asegurar el subcampeonato -tiene diez puntos de ventaja sobre el el también español Jaime Busto-, lo que supondría su mejor resultado en el Mundial de X-Trial.

"El enfoque de esta carrera es diferente al no estar en juego el campeonato, pero el objetivo sigue siendo el mismo, salir a por la victoria y ofrecer un gran espectáculo al público", afirma Toni Bou en la nota de prensa de su equipo.

"Después de empezar la temporada con molestias en el hombro, era difícil imaginar estos resultados, así que el trabajo del equipo ha sido increíble y finalizar la temporada cerca de casa es la mejor manera de hacerlo", añade Bou, quien destaca que ahora se va a centrar en la temporada al aire libre. EFE