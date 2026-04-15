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Pedro Sánchez, este domingo en Huelva en su primer acto de precampaña para las andaluzas

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Sevilla, 15 abr (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez estará este domingo en Gibraléon (Huelva) para su primer acto de precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, según han informado desde la agrupación socialista de dicha localidad onubese.

"Este próximo domingo tendremos en Gibraleón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto que tendrá lugar a las 10:30 horas en la nave municipal, junto al auditorio", ha informado el PSOE de la localidad en redes sociales.

La también secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ya anunció hace semanas que la presencia de Sánchez en los actos de su partido en Andalucía sería notable y el primero llega en Gibraleón, como ha adelantado El Correo de Andalucía, sin que se haya dado inicio a la campaña, que arranca el 1 de mayo. EFE

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