Melero: "Ver que puedes caer a Primera RFEF es duro"

Carlos Mateos Gil

Leganés (Madrid), 15 abr (EFE).- Gonzalo Melero (Madrid, 1994) llegó al Leganés en verano con ganas de ayudar a que el equipo regresara a LALIGA EA Sports. Sin embargo la realidad a día de hoy es bien distinta y se encuentra peleando por la salvación. Lejos de hacerse sangre, asume lo que hay con resignación para intentar evitar un descalabro mayor.

De lo "duro" que es asomarse al abismo de la Primera RFEF; de su relación con el ya destituido Paco López, al que considera su "amigo" antes que su entrenador, a pesar de que esta vez no le diera todo el protagonismo al que aspiraba; y de su deseo de seguir en el club para "devolverlo donde se merece" habla en una entrevista con EFE.

P: Para quien no les sigue todos los fines de semana, ¿cómo se les explica qué le pasa al Leganés para estar abajo siendo un recién descendido?

R: Durante toda la temporada hemos sido un equipo algo irregular. Somos capaces de competir a cualquiera, como se ha visto en las últimas jornadas contra equipos que están arriba, pero muchas veces no hemos dado ese nivel, sobre todo en casa ante rivales teóricamente inferiores a nosotros. No hemos competido de la misma manera, con la misma regularidad a lo largo de la temporada, y eso nos ha penalizado mucho y nos hace estar donde estamos.

P: Y un poco también al arrastre del comienzo de temporada. Para usted que le conoce bien... ¿por qué no funcionó Paco López en el Leganés?

R: En los primeros partidos, creo que tuvimos poca eficacia de cara a gol y se nos escaparon algunos en los últimos minutos, eso hizo que tuviéramos mucha presión en los siguientes y que el equipo sintiera desde las primeras jornadas esa necesidad de ganar. Eso va pesando en las cabezas de los jugadores y hace que sea difícil levantar esa situación. No es fácil empezar en Segunda tras descender, porque tienes la presión de que el equipo tiene que ascender sí o sí, y creo que ahí nos equivocamos porque teníamos que haber sido más prudentes.

P: Es curioso que con Paco tenía menos protagonismo que ahora con Igor Oca, no sé si eso le sorprende.

R: Obviamente me hubiera gustado ser importante con Paco, cuando vine pensaba que tendría más participación aunque al principio sabía que me iba a costar, porque venía de no hacer pretemporada. Pensaba que él me podía ayudar a tener esos minutos y son situaciones que se dan, al final tendría sus razones. Para mí es mi amigo antes que mi entrenador y estando donde estuviera, iba a estar apoyándole al 100%, tocaran los minutos que tocaran.

No se dio como yo esperaba y seguramente él te dirá lo mismo, que yo no estaba como él se esperaba. Me hubiera gustado estar más disponible, participar más, ayudar más. Y seguramente él no encontró el momento para ponerme o pensaba que había otros compañeros que estaban por delante de mí.

P: ¿Ha cambiado esa relación de amistad que dice usted?

R: He hablado con Paco después de que se fuera y no he entrado en la situación personal entrenador-jugador porque para mí es lo secundario. Cuando estaba aquí yo sabía que él no estaba pasando por un momento fácil y siempre intenté apoyarle, jugara a más o jugara a menos. Cuando salió de aquí le mandé un mensaje y luego en Navidad otro. No ha cambiado, cuando alcanzas una relación personal fuerte y bonita, eso está por encima de que juegue más o menos minutos.

P: ¿Hay algún momento en el que hacen clic y entienden que esto ya no va de ascender sino de no caer?

R: Llega un momento en el que cuando ha pasado una vuelta entera y estás ahí abajo, es por algo, no es casualidad. Es la realidad que te toca; muchas veces no vale nada pensar que el equipo no tiene que estar ahí, si está ahí es por algo. Hay que asumir la realidad y competir por lo que te toca en ese momento. Desde hace mes y medio, dos meses, somos realistas con la situación que tenemos y ese es el primer paso para sacarla adelante.

P: Ha pasado por muchas cosas en el fútbol, ¿se vive igual pelear por la permanencia en Primera que en Segunda?

R: No se vive igual. Ver que puedes caer a Primera RFEF es duro, sinceramente, porque te echas unos años atrás y ves dónde estabas y dónde puedes estar y muchas veces es jodido pensar que puedes caer. Yo ahora mismo soy un jugador de Segunda que está intentando no descender a Primera RFEF; esa es la realidad y hay que trabajar para cambiar eso cuanto antes. Es la realidad que toca, hay que aceptarla, adaptarse a ella y mirar solo eso.

P: Tiene contrato hasta el 2027 y nunca ha estado menos de dos temporadas en ningún club, ¿seguirá en el Leganés el curso que viene? ¿Le gustaría echar raíces aquí?

R: Mi intención es cumplir el contrato; si ellos quieren, yo estoy contento aquí. Es verdad que las cosas no me han salido como me hubieran gustado y al club tampoco, pero para mí era un reto estar aquí y devolverlo donde se merece, donde ha estado muchos años. EFE

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