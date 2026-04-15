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Jonathan Arnold, judío de EE.UU. embarcado en la flotilla: "Hay que denunciar el genocido"

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María Jesús Ezquerro

Barcelona, 15 abr (EFE).- Jonathan Arnold es un patrón de vela norteamericano de origen judío que se ha unido a la flotilla hacia Gaza que ultima su salida de Barcelona para denunciar el "genocidio" y la "masacre" que se está consumando allí: "Somos muchos judíos los que pensamos que esto es una injusticia absoluta", asegura.

Con conciencia política desde su época de estudiante, Arnold, ahora ya jubilado, se ha visto interpelado por las imágenes del sufrimiento de la población palestina que se retransmiten a diario desde Gaza y ha decidido ponerse en marcha para hacer oír su voz.

"¿Cómo puede ser no hacer nada cuando ves toda la masacre y todo el genocidio que se está cometiendo en Gaza? ¿Cómo puedes seguir sentado viendo la televisión?", se ha preguntado, en declaraciones a EFE, mientras trabaja en los preparativos para zarpar de la ciudad catalana.

Arnold, que confiesa que no es judío practicante, asegura que hay muchos judíos críticos con la manera de actuar del gobierno de Israel: "Y posiblemente muchos de los que murieron el 7 de octubre de 2023, en la masacre de Hamas, muy probablemente eran propalestinos, que estaban ayudando a la gente de Gaza".

"Siempre he sido una persona activa políticamente. En época de Franco estaba en el movimiento estudiantil y pasé algunas noches en el calabozo. Ahora, como jubilado que tiene más tiempo y como patrón de un barco de vela, me parece prácticamente una obligación hacer algo", sostiene.

Tras no conseguir entrar en la flotilla que salio el año pasado de Barcelona, que lideraba la activista sueca Greta Thunberg, este patrón de barco que cuenta con doble pasaporte norteamericano y español no ha querido dejar pasar la oportunidad en esta ocasión.

Pese a expresar ciertos recelos con los objetivos "políticos" de la organización de la flotilla, sostiene que no ha dudado en embarcarse porque su objetivo es llevar ayuda humanitaria "a un pueblo que está siendo víctima de un genocidio" y que hace frente a un "bloqueo económico por mar y tierra ilegal que no les permite vivir y que les asfixia".

La posición de Arnold adquiere una relevancia especial teniendo en cuenta su origen judío: su abuela salió de Polonia en 1917 con destino a EE.UU. y tuvo que dejar a sus tres hijos en un orfanato judío al morir su marido.

Su padre fue destinado a Torrejón de Ardoz (Madrid) durante el montaje de la base aérea militar y él nació y se crió en España. En 1983 se fue a vivir a Alemania y, tras jubilarse en 2024, vive con su mujer, Gaby, a caballo de Konstanz y del Puerto de Santa María, en Cádiz.

En su embarcación de vela, que lleva por nombre Al-bassa -como la ciudad de Palestina-, viajarán cuatro tripulantes que se irán turnando en las horas de descanso y de navegación durante las dos o tres semanas que durará el trayecto.

La Global Sumud Flotilla zarpó el pasado domingo del Port Vell de Barcelona sólo de manera simbólica porque el mal tiempo obligó a posponer la salida real.

Unos 70 barcos y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

La expedición, que espera tener más suerte que la anterior y poder romper el bloqueo israelí, cuenta, entre otras embarcaciones, con el barco de la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el 'Arctic Sunrise' de Greenpeace para dar apoyo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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