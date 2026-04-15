Ignacio Cosidó, citado de nuevo en Kitchen tras haber sido pospuesta su declaración

Madrid, 15 abr (EFE).- El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó ha sido citado de nuevo este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen tras haber tenido que retrasar el tribunal un día su comparecencia ante el exhaustivo interrogatorio al que las defensas de los diez acusados han sometido entre el lunes y el martes al responsable policial de la investigación de esta causa.

A la vista de que se prolongaba la declaración de este investigador, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el tribunal acordó cambios en el calendario del juicio y decidió volver a citar al día siguiente a Cosidó después de haber permanecido toda la mañana en la Audiencia Nacional esperando su turno para prestar su testimonio.

Lo mismo sucedió con otros dos testigos citados también ayer: el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, el Gordo, pieza clave en el despliegue de Kitchen y que ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud. Ambos han sido también citados de nuevo para este miércoles.

Para Cosidó, máximo responsable de la Policía de 2012 a 2016, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir sin éxito al juez instructor su imputación en el caso Kitchen a raíz de que el excomisario José Villarejo le señalara como la persona que le dijo que se iba a encargar de captar a alguien para espiar al extesorero.

En su declaración en la comisión del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados, Cosidó desmintió esta afirmación y aseguró no haber despachado nunca con Villarejo ni en persona, ni por teléfono, ni haber intercambiado ningún tipo de mensaje, y puntualizó que jamás le hizo llegar instrucción alguna a través de tercera personas.

Según su versión, nunca tuvo constancia de "ninguna operación en la que el señor Villarejo estuviera involucrado".

Por contra, otro de los diez acusados en este juicio, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, apuntó en instrucción a Cosidó como una de las personas que estaban informadas de este operativo puesto en marcha en 2013 presuntamente desde el Ministerio del Interior. De hecho, dos de sus ex máximos responsables, el que fuera titular de esta cartera Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, se sientan también en el banquillo.

Entre los mensajes intervenidos a Villarejo relacionados con el caso Kitchen, constan además los que se intercambió con Cosidó cuando se le comunicó que iba a ser cesado.

"Dile al 'barbas' -en alusión al expresidente Mariano Rajoy- que lo meto en la cárcel, a él el primero", le espetó.

"Me podrá meter en el maco, me podrá no se qué, pero le busco una avería que se caga, eh, le busco una avería que se caga", continuó diciendo el excomisario en relación con el Asturiano, apodo con el que la trama Kitchen llamaba también a Rajoy, según concluyó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al analizar los audios en poder de Villarejo.EFE