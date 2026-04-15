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2-0. Liga de Quito vence al Mirassol brasileño y consolida su liderato del grupo G

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Guayaquil (Ecuador), 14 abr (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó este martes en Quito por 2-0 al Mirassol brasileño y consolidó su liderato por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores, con 6 puntos, gracias a los goles de Yerlin Quiñónez y de José Quintero.

Quiñónez y Quintero, en los minutos 6 y 34, anotaron los goles para la segunda victoria del cuadro ecuatoriano en la actual Libertadores.

El extremo Quiñónez lanzó un violento remate desde fuera del área y anotó el primer tanto del partido cuando el balón se coló entre defensas y atacantes.

Liga de Quito amplió la ventaja con un gol de Quintero, que inició la jugada por la banda derecha, combinó con Janner Corozo y recibió de vuelta el balón para batir con un remate cruzado y rasante al guardameta del equipo brasileño.

La superioridad en el marcador le permitió al cuadro ecuatoriano desde el comienzo del segundo tiempo comenzar a trabajar con tranquilidad, sin exponer a sus jugadores, pues el próximo domingo enfrentará al líder de la Liga Pro, el Independiente del Valle.

La situación de Mirassol, en su estreno en la altitud de los 2.850 metros de Quito, se complicó aún más con la expulsión de Oliveira en el minuto 82.

El Rey de Copas quedó como líder absoluto del grupo G con seis puntos; Mirassol segundo con 3, mientras que el boliviano Always Ready y el Lanús argentino están sin puntos y se enfrentarán este jueves.

En la próxima fecha, Liga visitará a Lanús el 28 de abril y Mirassol recibirá a Always Ready, al día siguiente.

- Ficha técnica:

2. Liga Deportiva Universitaria: Gonzalo Valle; José Quintero (m.85, Josué Cuero), Richard Mina, Luis Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell (m.85, Alexander Alvarado), Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Yerlin Quiñónez (m.77, Gian Franco Allala); Janner Corozo (m.70, Rodney Redes) y Deyverson (m.70, Michael Estrada). Entrenador: Tiago Nunes.

0. Mirassol: Walter; Daniel Borges, Joäo Vitor, Oliveira, Victor Luis; Neto Moura (m.77, Denilson Alves), Lucas Mugni (m.46, Everton Galdino), Antonio Galeano (m.64, Alesson dos Santos); Carlos Eduardo, Negueba (m.69, Edson Carioca) y Nathan Fogaca (m.64, Tiquinho Soares). Entrenador: Rafael Guanaes.

Goles: 1-0, m.6: Yerlin Quiñónez y 2-0, m.34: José Quintero.

Árbitro: Roberto Pérez, de Perú, asistido desde el VAR por su compatriota Joel Alarcón. Expulsó a Oliveira (m.82), amonestó a Segovia, Oliveira, dos Santos.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo G de Copa Libertadores disputado este martes en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga de Quito. EFE

(foto)

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