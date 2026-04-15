España

Ni rojo ni gris: estos son los seis colores de uñas más elegantes para esta primavera

Los esmaltes propuestos buscan mostrar elegancia o minimalismo, con tal de ser asequibles para una gran cantidad de público

Guardar
Uñas pintadas con un esmalte color vino
Entre los colores propuestos para esta primavera, destaca el tono vino con tal de sugerir elegancia. / Freepick

La moda no se detiene y con cada estación, llegan nuevas propuestas. En este caso, la revista Glamour25 ha querido indagar en cuáles pueden ser los colores de la primavera. Pero, más específicamente, cuáles son los esmaltes que las uñas primaverales de los lectores y lectoras emplearán: matices claros para resaltar el minimalismo o los oscuros para la sofisticación.

Las recomendaciones de la revista para renovar la manicura este año incluyen seis esmaltes elegantes que ofrecen alternativas al tradicional nude, tan empleado temporadas anteriores. Según ha detallado el medio dedicado a los cuidados y la belleza en su última edición, colores como blanco milky, rosado translúcido, terracota, champagne, negro y vino pueden adaptarse a distintos estilos y ocasiones, siempre manteniendo un toque sofisticado.

Colores y personalidades a la par: blanco para el minimalismo y rosado para lo natural

Las propuestas de Glamour25 destacan, además, qué colores favorecen a qué personas. Por ejemplo, el esmalte blanco milky favorece un estilo minimalista. Este tono, combinado con accesorios metálicos y uñas bien perfiladas, aporta pulcritud y armonía visual. Por su parte, el rosado translúcido se impone por su apariencia natural, sobre todo en uñas cuadradas o en punta, realzando la elegancia sin saturar el diseño.

Para quienes buscan un acabado luminoso, el tono champagne y sus variantes sugieren una combinación con atuendos monocromáticos, generando un efecto refinado y uniforme, de acuerdo con lo publicado por la revista. En cuanto al terracota, la revista subraya su versatilidad, ya que realza cualquier tono de piel y mantiene su aspecto intacto con una capa de top coat.

Por otro lado, el color vino, asociado a lujo y sofisticación, se recomienda con acabado brillante para potenciar la luminosidad de la mano. El negro se considera un clásico de la sofisticación, aunque Glamour25 advierte que puede acentuar signos de la edad en pieles maduras, por lo que sugiere reservarlo para personas jóvenes y acompañarlo con prendas blancas o metálicas. No obstante, la publicación señala que todos estos tonos admiten personalización mediante distintos acabados y aplicaciones.

Los diez diseños de uñas para el verano 2026

Los diseños de uñas para el verano 2026 incluyen una variedad de estilos vibrantes y sofisticados que marcan tendencia en el nail art. Las propuestas más destacadas combinan creatividad, color y el foco en el cuidado de las uñas, posicionando a la manicura como un accesorio imprescindible para la temporada.

Entre los estilos más buscados, se señala que los motivos de inspiración marina predominan, con ondas, estrellas y tonos azules y blancos que evocan la estética náutica y los días de playa. Las blushing nails, con efecto rubor en tonos rosados o fucsias, son otra opción recurrente, especialmente entre celebridades, por su sofisticación y aspecto natural. El glitter también tiene un lugar destacado, ya sea en toda la superficie de la uña o como detalle, aportando luminosidad y adaptándose tanto al día como a la noche.

Para quienes prefieren tonos cálidos, el degradado ombré en amarillo y naranja aporta energía y vitalidad, mientras que los diseños con flores pequeñas sobre bases pastel, azul o morado suman un aire fresco y romántico. El bicolor degradado en rosa y coral realza el bronceado, logrando un acabado moderno y favorecedor. Los clásicos rojos pulidos en uñas cortas mantienen su vigencia como elección elegante y versátil para todo tipo de piel, combinando bien con prendas blancas.

El tono mocha mousse, una base marrón clara, figura entre las opciones neutrales y elegantes, adaptándose a distintas formas y largos de uñas. Diseños con flor tropical hibiscus en bases blancas y detalles dorados generan contrastes sofisticados, mientras que el efecto nubes, sobre bases claras y nubes blancas o pastel, ofrece originalidad para quienes buscan diferenciarse.

Hay 14 personas detenidas entre las que se encuentran las cuatro responsables de la organización criminal (Policía Nacional)

El auge del nail art ha puesto en primer plano la importancia del cuidado: la hidratación diaria y el uso de esmaltes sin tóxicos contribuyen a mantener uñas saludables y resistentes, incluso frente a diseños complejos. Los expertos recomiendan alternar el uso de esmaltes decorativos con períodos de descanso y consultar a profesionales ante cualquier cambio en la textura o color de la uña.

Temas Relacionados

Tratamientos de BellezaEstilo de VidaModaEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

Últimas Noticias

El foco de la batalla legal de una venezolana por obtener la nacionalidad española: donaciones culturales

La solicitante, cuyo caso empezó en 2019, ha recibido la nacionalidad española al ser reconocida su ascendencia de origen sefardí

El foco de la batalla legal de una venezolana por obtener la nacionalidad española: donaciones culturales

La preservación de la cultura sefardí avalada facilitan la nacionalidad española a un argentino-venezolano

El fallo otorga el pasaporte español a un hombre al que se le había negado su origen sefardí

La preservación de la cultura sefardí avalada facilitan la nacionalidad española a un argentino-venezolano

Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Un estudio estadounidense identifica cinco perfiles de conductores y detalla cómo sus hábitos influyen en la seguridad vial

Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

La sanción busca reducir los atropellos causados por peatones distraídos en zonas urbanas

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

El permiso debe computarse solo en días hábiles y no incluir fines de semana ni festivos, advierte el especialista

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Las medidas anticrisis para frenar los precios no le funcionan al Gobierno: la inflación sube en España más que en la zona euro

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak