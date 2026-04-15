Ni rojo ni gris: estos son los seis colores de uñas más elegantes para esta primavera

Entre los colores propuestos para esta primavera, destaca el tono vino con tal de sugerir elegancia. / Freepick

La moda no se detiene y con cada estación, llegan nuevas propuestas. En este caso, la revista Glamour25 ha querido indagar en cuáles pueden ser los colores de la primavera. Pero, más específicamente, cuáles son los esmaltes que las uñas primaverales de los lectores y lectoras emplearán: matices claros para resaltar el minimalismo o los oscuros para la sofisticación.

Las recomendaciones de la revista para renovar la manicura este año incluyen seis esmaltes elegantes que ofrecen alternativas al tradicional nude, tan empleado temporadas anteriores. Según ha detallado el medio dedicado a los cuidados y la belleza en su última edición, colores como blanco milky, rosado translúcido, terracota, champagne, negro y vino pueden adaptarse a distintos estilos y ocasiones, siempre manteniendo un toque sofisticado.

Colores y personalidades a la par: blanco para el minimalismo y rosado para lo natural

Las propuestas de Glamour25 destacan, además, qué colores favorecen a qué personas. Por ejemplo, el esmalte blanco milky favorece un estilo minimalista. Este tono, combinado con accesorios metálicos y uñas bien perfiladas, aporta pulcritud y armonía visual. Por su parte, el rosado translúcido se impone por su apariencia natural, sobre todo en uñas cuadradas o en punta, realzando la elegancia sin saturar el diseño.

Para quienes buscan un acabado luminoso, el tono champagne y sus variantes sugieren una combinación con atuendos monocromáticos, generando un efecto refinado y uniforme, de acuerdo con lo publicado por la revista. En cuanto al terracota, la revista subraya su versatilidad, ya que realza cualquier tono de piel y mantiene su aspecto intacto con una capa de top coat.

Por otro lado, el color vino, asociado a lujo y sofisticación, se recomienda con acabado brillante para potenciar la luminosidad de la mano. El negro se considera un clásico de la sofisticación, aunque Glamour25 advierte que puede acentuar signos de la edad en pieles maduras, por lo que sugiere reservarlo para personas jóvenes y acompañarlo con prendas blancas o metálicas. No obstante, la publicación señala que todos estos tonos admiten personalización mediante distintos acabados y aplicaciones.

Los diez diseños de uñas para el verano 2026

Los diseños de uñas para el verano 2026 incluyen una variedad de estilos vibrantes y sofisticados que marcan tendencia en el nail art. Las propuestas más destacadas combinan creatividad, color y el foco en el cuidado de las uñas, posicionando a la manicura como un accesorio imprescindible para la temporada.

Entre los estilos más buscados, se señala que los motivos de inspiración marina predominan, con ondas, estrellas y tonos azules y blancos que evocan la estética náutica y los días de playa. Las blushing nails, con efecto rubor en tonos rosados o fucsias, son otra opción recurrente, especialmente entre celebridades, por su sofisticación y aspecto natural. El glitter también tiene un lugar destacado, ya sea en toda la superficie de la uña o como detalle, aportando luminosidad y adaptándose tanto al día como a la noche.

Para quienes prefieren tonos cálidos, el degradado ombré en amarillo y naranja aporta energía y vitalidad, mientras que los diseños con flores pequeñas sobre bases pastel, azul o morado suman un aire fresco y romántico. El bicolor degradado en rosa y coral realza el bronceado, logrando un acabado moderno y favorecedor. Los clásicos rojos pulidos en uñas cortas mantienen su vigencia como elección elegante y versátil para todo tipo de piel, combinando bien con prendas blancas.

El tono mocha mousse, una base marrón clara, figura entre las opciones neutrales y elegantes, adaptándose a distintas formas y largos de uñas. Diseños con flor tropical hibiscus en bases blancas y detalles dorados generan contrastes sofisticados, mientras que el efecto nubes, sobre bases claras y nubes blancas o pastel, ofrece originalidad para quienes buscan diferenciarse.

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El auge del nail art ha puesto en primer plano la importancia del cuidado: la hidratación diaria y el uso de esmaltes sin tóxicos contribuyen a mantener uñas saludables y resistentes, incluso frente a diseños complejos. Los expertos recomiendan alternar el uso de esmaltes decorativos con períodos de descanso y consultar a profesionales ante cualquier cambio en la textura o color de la uña.