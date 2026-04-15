Espana agencias

2-0. Linda Caicedo y Manuela Vanegas acercan a Colombia al Mundial y preocupan a Chile

Guardar

Cali (Colombia), 14 abr (EFE).- Los goles de la atacante Linda Caicedo, del Real Madrid, y de la lateral Manuela Vanegas, del Brighton dieron este martes a Colombia el triunfo por 2-0 sobre Chile en la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, que da dos plazas directas al Mundial de Brasl 2027.

Las colombianas mantuvieron el segundo lugar de la clasificación, ahora con lo mismos 13 puntos de Argentina, aunque ambas selecciones ha jugado 5 partidos.

La Liga de Naciones 2025-2026 es disputada en su primera edición por 9 selecciones sudamericanas, pues Brasil, por ser el país anfitrión del próximo Mundial, está eximido de jugar el torneo clasificatorio.

A falta de tres jornadas para el cierre de la liguilla, Colombia hoy ve más cerca su clasificación directa ya que Venezuela, que ha jugado 6 partidos, ocupa el tercer puesto con 8 unidades.

Las chilenas, por su parte, se mantuvieron en el cuarto lugar con 7 puntos y consiguen, de momento, el segundo cupo a la repesca, pero Paraguay y Perú igualaron 1-1 en Lima, son quinto y sexto, respectivamente, con siete unidades y metieron presión a La Roja.

Las colombianas dominaron desde los primeros minutos del partido jugado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, aunque tuvieron muchas dificultades para romper la férrea defensa chilena, liderada por las centrales Anais Cifuentes, Fernanda Pinilla y Camila Sáez.

Sin embargo, el gol llegó pronto, al 13, cuando la centrocampista Marcela Restrepo filtró un pase para Caicedo, que se deshizo de tres rivales y sacó un remate que se metió en el fondo de la portería chilena, pese a que la veterana Christiane Endler alcanzó a manotear el balón.

Tras la anotación, Chile recuperó el balón pero no tuvo claridad en ataque. El balón le llegó poco a Sonya Keefe y Vaitiare Pardo, que no pesaron mucho en ataque.

Las anfitrionas, que aprovecharon que las australes se volcaron al ataque, trataron de hacer daño al contragolpe con oportunidades de Maithé López, que lanzó un remate desviado, y Manuela Pavi, a quien Endler le sacó el balón en un mano a mano.

En el segundo tiempo, el partido se mantuvo en la misma línea de la etapa inicial. Las chilenas, con la necesidad de empatar, tuvieron muchas dificultades para ser profundas, pese a que ingresaron la volante Millaray Cortés, del Sevilla, y la centrocampista Lesly Olivares, que juega en Millonarios.

El equipo Cafetero trató de hacer daño con la velocidad de Caicedo y Pavi por los costados, pero no logró ser profunda y creó poco peligro en la portería de Endler, por lo que en este contexto fue cada vez más importante el trabajo de la volante Leicy Santos para controlar el partido.

Sin embargo, cuando el equipo local logró romper la rigidez de la defensa chilena creó oportunidades claras, como al 79 cuando la atacante Gisela Robledo sacó un remate que se estrelló en el palo derecho de las visitantes.

En el minuto 92, la central chilena Sáez derribó en el área a Caicedo, la jueza ecuatoriana Marcelly Zambrano pitó penalti y la encargada de cobrar, con potencia, fue Vanegas, que celebró su séptimo gol con la selección colombiana.

Al final las cafeteras se llevaron los tres puntos y disputarán el liderato del campeonato en Buenos Aires contra Argentina, en un juego en el que incluso pueden clasificar al Mundial, mientras que ese día Chile visitará a Uruguay con la mirada puesta en mantener el cuarto lugar, que da el último de los dos cupos a la repesca.

- Ficha técnica:

1. Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya (m.72, Gabriela Rodríguez), Marcela Restrepo (m.63, Daniela Montoya), Leicy Santos (m.90+6, Ilana Izquierdo); Linda Caicedo, Manuela Pavi (m.72, Wendy Bonilla) y Maithé López (m.63, Gisela Robledo).

Seleccionador: Ángelo Marsiglia.

1. Chile: Christiane Endler; Michelle Olivares, Valentina Díaz, Anaís Cifuentes, Camila Sáez, Fernanda Pinilla; Yanara Aedo, Nayadet López (m.87, Mary Valencia), Javiera Grez (m.62, Millaray Cortés); Vaitiares Pardo (m.74, Lesly Olivares) y Sonia Keefe.

Seleccionador: Luis Mena.

Goles: 1-0, m.14: Linda Caicedo. 2-0, m.96: Manuela Vanegas, de penalti.

Árbitra: la ecuatoriana Marcelly Zambrano. Amonestó a Leicy Santos, Anais Cifuentes y Maithé López.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol jugado en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad colombiana de Cali. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Ignacio Cosidó, citado de nuevo en Kitchen tras haber sido pospuesta su declaración

Infobae

El juicio a Ábalos cierra su segunda semana con el testimonio de Isabel Pardo de Vera

Infobae

Selección de México se viste de gala con traje para Mundial 2026 presentado en Guadalajara

Infobae

127-126. Hornets se imponen en un partido de infarto y eliminan a los Heat en 'play-in'

Infobae

0-2. Montevideo City afianza su liderato del Grupo F y hunde a Palestino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas

La ley de Junts para prohibir el burka sigue el mismo destino que la de Vox y encalla en el Congreso, a pesar del amago de Sumar

ECONOMÍA

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Las medidas anticrisis para frenar los precios no le funcionan al Gobierno: la inflación sube en España más que en la zona euro

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak