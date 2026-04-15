0-2. Coquimbo alcanza a Nacional en la cima del grupo en el que naufragan Tolima y la U

Lima, 14 abr (EFE).- Coquimbo Unido se impuso este martes por 0-2 en Lima a Universitario de Deportes y alcanzó a Nacional en la cima del Grupo B de la Copa Libertadores con los mismos 4 puntos, 3 más de los que mantienen en el sótano a Deportes Tolima y el equipo de Lima.

El conjunto Pirata, dirigido por Hernán Caputto, alcanzó su primera victoria en la fase de grupos con goles de Zavala y Johansen y en la tercera fecha visitará al equipo colombiano, que ocupa el tercer puesto tras caer el martes ante Nacional por 3-1 en Montevideo.

El campeón peruano no tuvo opciones ante sus hinchas en el estadio Monumental de la capital peruana.

Cuando los cremas desplegaban un intenso esquema ofensivo, una rápida reacción de los visitantes rompió el equilibrio a los 13 minutos con un cabezazo de Cristian Zavala.

El gol debió ser confirmado por el árbitro brasileño Ramón Abatti tras consultar el VAR.

La U presentó hoy en su once titular al delantero senegalés español Sekou Gassama, que aún no ha podido destacar.

En el resto del primer tiempo, la U lanzó escaramuzas a través de Gassama, Jairo Concha y Valera, pero sus intentos fracasaron en manos del 'Mono' Sánchez o desviados por la defensa Pirata.

Nicolás Johansen puso la guinda al partido los 49 minutos al capitalizar un centro de Chandía.

Universitario agota sus cambios y no pudo encontrar el revulsivo para vulnerar la defensa de Coquimbo Unido.

En la tercera jornada, Universitario se enfrentará con el Nacional uruguayo el 29 de abril. Y un día antes, Coquimbo visitará al Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué.

- Ficha técnica:

0. Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, William Riveros (m.72, Santamaría), Matías Di Benedetto (m.24, César Inga), Andy Polo; José Carabalí (m.72, Calcaterra), Jesús Castillo, Miguel Silveira (m.58, Héctor Fértoli), Jairo Concha; Sekou Gassama (m.58, Bryan Reyna) y Alex Valera.

Entrenador: Javier Rabanal

2. Coquimbo: Diego Sánchez; Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Sebastián Galani, Alejandro Camargo (m.79, Cordero); Nicolás Johansen, Alejandro Azócar (m.65, Vadalá), Cristian Zavala (m.46, L. Riveros), Juan Cornejo; Francisco Salinas y Benjamín Chandía (m.65, Glaby).

Entrenador: Hernán Caputto

Goles: 0-1: m.13, Cristian Zavala. 0-2: m.49, Nicolás Johansen.

Árbitro: El brasileño Ramón Abatti amonestó a Gassama, Santamaría y Glaby.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Monumental de Lima. EFE

(foto)