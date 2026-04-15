Gómez de Celis, tras el incidente del diputado de Vox: Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha reclamado "firmeza" tras el incidente protagonizado en la Cámara Baja este martes por el diputado de Vox José María Sánchez García, quien se subió al estrado y se le encaró. "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo", ha reconocido.

Sánchez García, que ejerce como portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, fue expulsado del Pleno tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

El diputado protestó desde su escaño durante el debate de una iniciativa del PSOE sobre la quema de libros durante el franquismo después de que, según su relato, el diputado de ERC Jordi Salvador le insultara gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal".

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el vicepresidente primero del Congreso ha mostrado su "tristeza" por lo sucedido, que a su juicio, es "bastante simbólico" con lo que ocurre en España y "en el mundo con la extrema derecha".

SANCHEZ GARCÍA Y TEJERO COMPARTEN LA MISMA IDEOLOGÍA

El socialista andaluz ha explicado que el diputado de Vox reclamaba algo en lo que no podían intervenir porque los insultos que denuncia el partido de Santiago Abascal por parte de Salvador (ERC) no fueron captados por los micrófonos del Congreso.

Pero lo que no recuerda, "y los más viejos del lugar tampoco, es que alguien se subiera al estrado" y se encarase con la Presidencia. Para Gómez de Celis este incidente recuerda "otra subida al estrado, mucho más dramática para la democracia española, pero de posiciones muy parecidas", como fue el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

Según ha apuntado posteriormente en los pasillos del Congreso y dejando a un lado la dimensión de ambos episodios, Gómez de Celis ha subrayado que sus 'protagonistas' comparten "la misma ideología", que es la de "perturbar la democracia, enfrentar a sociedades y romper los climas de convivencia entre los españoles".

En este punto, el vicepresidente primero del Congreso ha llamado a todas las fuerzas políticas a reflexionar sobre lo sucedido este martes en el Pleno, que fue "una agresión a la democracia", y a ponerse "firmes, siempre cara a cara y frente a la ultraderecha".

Y es que, según ha denunciado, los diputados de Vox, que tienen la palabra en el estrado cada vez que quieren, suelen pronunciar palabras "muy duras y mucho más execrables" que las que el diputado de Vox recriminaba para sí mismo.

ESTUDIARÁN UNA POSIBLE SANCIÓN

Con todo, Gómez de Celis ha admitido desconocer si el Reglamento del Congreso contempla alguna sanción o alguna medidas más allá de la expulsión del diputado en cuestión, pero, en todo caso, ha asegurado que este asunto se estudiará en la Mesa del Congreso.

El vicepresidente primero del Congreso ha querido agradecer a los miembros del PP en la Mesa del Congreso, en concreto a Marta González y Carmen Navarro, que intentaran que este incidente no se produjera y que salieran en su defensa tras el mismo. "Hay momentos en los que todos debemos de posicionarnos y estar frente a la ultraderecha, reclamando fraternidad, pero con firmeza", ha defendido.

Ahora bien, también ha aprovechado para pedir a los 'populares' que "reflexionen" en esa "apertura de puertas" que están haciendo a la "ultraderecha" en "muchos" gobiernos autonómicos. "Creo que el ejemplo de sus dos compañeras es un buen ejemplo", ha concluido.