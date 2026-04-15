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Gómez de Celis, tras el incidente con el diputado de Vox: "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo"

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El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha reclamado "firmeza" tras el incidente en la Cámara Baja, donde el diputado de Vox José María Sánchez García se subió al estrado y se le encaró. "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo, pero no lo entendía muy bien", ha reconocido.

El también portavoz de Vox en la Comisión Constitucional fue expulsado este martes del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el vicepresidente del Congreso ha mostrado su "tristeza" por lo sucedido, que a su juicio es "bastante simbólico" con lo que ocurre en España y en el mundo con la extrema derecha.

Gómez de Celis ha explicado que el diputado de Vox reclamaba algo que "era imposible" y en lo que no podían intervenir porque no escuchan ni entienden lo que se decía en la bancada. "Lo que no recuerdo, y los más viejos del lugar tampoco, es que alguien se subiera al estrado. Lo hablamos todos y solo nos viene a la cabeza otra subida del estrado, mucho más dramática también para la democracia española, pero de posiciones muy parecidas", ha dicho, en referencia al golpe de estado del 23F.

Así, ha señalado que no hay polarización en España, sino que "posiciones agresivas y de ultraderecha tratan de agredir, verbal, política e ideológicamente a una gran mayoría, en este caso, de españoles". Dicho esto, ha agradecido a los miembros del PP en la Mesa del Congreso que salieran en su defensa tras el incidente.

"Eso significa algo importante, y es que hay momentos en los que todos debemos de posicionarnos y estar frente a la ultraderecha. Reclamando fraternidad, pero con firmeza", ha defendido Gómez de Celis, que también ha agradecido que otros grupos parlamentarios, excepto Vox, hayan mostrado su solidaridad.

EL DE VOX SE QUEJABA DE INSULTOS DESDE ERC

El diputado protestó desde su escaño cuando intervenía el diputado de ERC Francesc Marc Álvaro en el debate de una iniciativa del PSOE sobre el llamado 'bibliocausto' o quema de libros durante el franquismo.

Ahí recibió una primera llamada al orden, por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Desde Vox aseguran que el motivo de las protestas es que Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal". Pero el enfrentamiento entre ellos ocurrió en los escaños y no fue recogido por los micrófonos.

Visiblemente enfadado, el diputado de Vox no quiso dar por zanjado el tema y al rato se subió a la tribuna de presidencia del Salón de Plenos y se quejó ante una de las letradas, recordando que debía explicar el reglamento a la Presidencia. Ese comportamiento provocó una segunda reconvención por parte del vicepresidente Gómez de Celis, que ocupaba en ese momento la presidencia y le avisó del riesgo de ser expulsado.

Pero Sánchez García no se calmó, sino que al poco se acercó al propio presidente del Pleno y siguió protestando, de pie, ante Gómez de Celis, que le exigía abandonar la zona reservada para los miembros de la Mesa. "No lo puedes consentir", le exigía al presidente en funciones del Pleno.

Al final le convencieron de que se bajara de la tribuna y, conforme al Reglamento, Gómez de Celis anunció la expulsión del diputado de Vox, tras haber desatendido tres avisos, lo que le impidió participar en los debates y votaciones del resto de sesión.

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