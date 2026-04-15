Fran Garrigós, ante el reto más difícil

Madrid, 15 abr (EFE).- El judoca español Fran Garrigos buscará el más difícil todavía y tratará de ceñirse en los Europeos que arrancarán este jueves en Tiflis su cuarta corona de campeón continental en la categoría de hasta 60 kilos, pese a no figurar entre los cabezas de serie.

Una circunstancia que condenará a Garrigós, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, a un durísimo camino en el que el madrileño podría cruzarse antes de lo aconsejable con rivales de la talla del georgiano Giorgi Sardalashvili, el defensor del título.

Pero el georgiano no será la única preocupación del judoca español que no podrá perder de vista al francés Luka Mkheidze, campeón continental en 2023, o al azerbaiyano Balabay Aghayev, que llega a la cita como número dos del mundo.

Precisamente Aghayev fue el verdugo de Garrigós, campeón del mundo en el año 2023, en el Grand Slam de París uno de los dos únicos torneos en los que el pupilo de Quino Ruiz ha competido este año.

Sin embargo, si hay una competición en la que el judoca mostoleño ha brillado por encima de cualquier otra, esos son los Europeos, tal y como atestiguan las siete medallas (3 oros, 1 plata y 3 bronces) que contabiliza el mostoleño.

Un palmarés que Fran Garrigós, de 31 años, intentará ampliar en Tiflis, donde tratará de hacer valer todo su talento y experiencia para ganar un nuevo oro que sumar a los logrados en 2021 en Lisboa, en 2022 en Sofía y en 2024 en Zágreb.

Garrigós no será, sin embargo, la única opción de medalla del equipo español que viaja a la capital georgiana con un competitivo equipo integrado por siete mujeres y seis hombres.

Laura Martínez apunta a las medallas

Podio continental al que ya sabe lo que es subirse Laura Martínez, bronce en el año 2023 en Montpellier, que el pasado año se quedó a las puertas de los metales en los Europeos disputados en Podgorica tras perder en la final de repesca ante la serbia Andrea Stojadinov.

Una espina que la madrileña, bronce en los Mundiales de Budapest 2025, tratará de sacarse en Tiflis, donde la madrileña, cabeza de serie número tres, no se enfrentaría hasta una hipotética final con la máxima favorita, la francesa Shirine Boukli, que busca su quinto título europeo.

Pero Martínez no será la única baza española en la categoría de hasta 48 kilos en la que Eva Pérez, sexta cabeza de serie, ya sabe lo que es ganar este año una medalla tras colgarse el pasado mes de marzo el bronce en el Grand Premio de Austria.

Ariane Toro no quiere bajarse del podio

El mismo metal que logró Ariane Toro en la categoría de -52 kilos las dos últimas ediciones de la máxima cita continental y que confirman a la joven judoca navarra, de 22 años, como una de las más firmes realidades del judo español.

Un bronce que Toro cambió el pasado mes de febrero por la plata en el Grand Slam de París, uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional, tras caer en la final ante la kosovar Distria Krasniqi, la gran favorita para lograr el título en Tiflis.

Ai Tsunoda no deja de crecer

Igualmente figura en todas las quinielas como una de las aspirantes al podio en la categoría de hasta 70 kilos la ilerdense Ai Tsunoda, séptima de la clasificación mundial, que intentará repetir el bronce que conquistó hace dos años en Zagreb.

Tercera plaza que Tsunoda, que cumplirá 24 años el próximo domingo, volvió a ocupar el pasado mes de diciembre en el Grand Slam de Tokio, otro de los puntos culminantes de la temporada, así como en el Grand Slam de París disputado hace dos meses.

García Torné busca una nueva sorpresa

Por su parte, David García Torné tratará de refrendar las buenas sensaciones que ha dejado esta temporada, en la que el tarraconense ha sido tercero en el Gran Premio de Linz y quinto en el Grand Slam de Tiflis, y asaltar el podio en la categoría de -66 kilos tal y como ya hizo en 2023 en Montpellier, donde se colgó la plata.

Una sorpresa que intentarán emular el resto de los integrantes de la expedición española que completan Ayumi Leiva (-52 kg), Marta García (-57 kg) y Laura Vázquez (-63 kg) en la categoría femenina y Luis Barroso (-60 kg), Adrián Nieto (-66 kg), Anton Shuhaliev (-73 kg) y Aarón Santamaría (-90 kg) en la masculina.EFE