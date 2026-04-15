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El Gobierno destina más de 670.000 euros para sufragar los gastos en seguridad de los partidos en el Congreso

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El Gobierno ha destinado un total de 676.550 euros en subvenciones para sufragar los gastos de seguridad a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso durante el primer trimestre del ejercicio 2026.

La resolución, recogida este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE), indica que la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, señala que el Estado otorgará a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados "subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento". Igualmente, podrá incluirse "una asignación anual para sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional".

Dicha subvención sobre seguridad se abona en doce mensualidades y la Dirección General de Política Interior publicará trimestralmente en el BOE "las cantidades concedidas en cada período a cada entidad política, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la subvención".

EL PP, CON MÁS ESCAÑOS, EL QUE MÁS RECIBE

Así, durante el primer trimestre del presente ejercicio presupuestario de 2026, el PP es el grupo parlamentario que más dinero recibe para su seguridad al contar con el mayor número de escaños (137) con 242.405,19 euros; seguido del PSOE, al que se le asignan 225.691,02 euros --incluido en esta cifra los 35.309,37 euros que se otorgan al PSC--.

Al grupo parlamentario de Sumar, Interior le dedica un total de 77.484,36 euros, cuya cantidad reparte entre los partidos del espacio político que se presentaron a las elecciones del 23 de julio de 2023, por lo que también se incluye a la formación liderada por Ione Belarra: Movimiento Sumar (26.360,19), Podemos (17.821,41), Izquierda Unida (14.722,02), Catalunya En Comú (13.931,70), Compromís (3.874,20) y Verdes Equo (774,84).

Finalmente, siguiendo la representación parlamentaria, ERC recibe 13.311,93 euros; a Junts le asignan 11.978,70; a Bildu 10.195,50; a PNV 8.458,74; a BNG 3.552,81; a Coalición Canaria 2.842,05; y a UPN un total de 1.629,99 euros.

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