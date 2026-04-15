Dos años de cárcel por intentar matar a su pareja cortándole el cuello con un machete en Palma

Un hombre ha aceptado este miércoles dos años y tres meses de prisión por intentar matar a su pareja sentimental cortándole el cuello con un machete en Palma.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado este miércoles sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado a un acuerdo por el que se ha rebajado la petición inicial de seis años de prisión que reclamaba el Ministerio Público.

Se ha considerado igualmente el atenuante de reparación del daño después de que el condenado haya entregado a la víctima 4.000 euros como indemnización.

El varón, condenado finalmente por intento de homicidio y quebrantamiento de condena, ha reconocido que en la mañana del 20 de octubre de 2024, pese a ser conocedor de que le constaba una orden de alejamiento respecto de su pareja, a la que previamente había agredido, se dirigió al domicilio que compartía con ella.

Allí inició una acalorada discusión y le propinó varios golpes y puñetazos en la cabeza y en las piernas, antes de coger un machete de grandes dimensiones y provocarle un corte en el cuello en forma de i griega.