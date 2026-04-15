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Detenido en Madrid un prófugo de la banda criminal francesa DZ Mafia condenado a 25 años

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Madrid, 15 abr (EFE).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Police Nationale de Francia, ha detenido en Madrid a un fugitivo buscado por su pertenencia a la organización criminal francesa DZ Mafia, que acababa de ser condenado en rebeldía a 25 años de prisión en el juicio contra los principales dirigentes de esta banda.

El arrestado estaba buscado desde mayo por su participación en un doble homicidio cometido en 2019 en el contexto de rivalidades entre bandas de narcotraficantes en Marsella, según informa la Dirección General de la Policía este miércoles.

Durante su detención, el arrestado portaba documentación falsa perteneciente a una de las identidades que usaba como medida para no ser localizado por las autoridades policiales.

La organización criminal DZ Mafia es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana.

Originaria de varias periferias de París y Lyon, e implantada en barrios de Marsella, la organización ha sido vinculada con una serie de enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado gran alarma en la opinión pública. EFE

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