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Bolaños afirma que lo que daña la independencia judicial es destruir pruebas como hace PP

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Madrid, 15 abr (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha defendido de los ataques del PP por criticar al juez Juan Carlos Peinado, que ha planteado juzgar a la esposa de Pedro Sánchez, y ha asegurado que lo que afecta a la independencia judicial es "destruir" pruebas para tapar la corrupción de un Gobierno de su partido.

"También afecta jactarse ante sus compañeros de controlar la Sala Segunda (del Supremo) y retirar a la jueza de la dana los funcionarios que dependen de la Generalitat Valenciana", ha dicho respondiendo en la sesión de control del Congreso a la portavoz popular, Ester Muñoz.

La portavoz le había acusado de "traspasar todos los límites" por sus críticas al magistrado, lanzando "un mensaje de miedo" a los jueces.

Ha insistido en que Bolaños ha hecho todo lo que le ha pedido el presidente del Gobierno, mintiendo, vilipendiando al juez o defendiendo la corrupción familiar de Sánchez pero no le ha rentado, según ha dicho, porque a la hora de elegir a un vicepresidente, ha elegido "al listo y al moderado" como dice la propaganda socialista.

Bolaños ha argumentado que cualquier decisión judicial en un estado democrático puede ser objeto de una crítica "razonada", puede ser recurrida o se puede presentar una denuncia ante el poder judicial contra "irregularidades" de un juez.

Después, los dos se han enzarzado a cuenta del primer ministro húngaro, Viktor Orban, que perdió el domingo las elecciones, al señalar que Bolaños podría haber sido ministro de Orban y que Sánchez "es el Orban del sur".

Y el ministro de Justicia ha replicado que el PP finge alegrarse de la derrota del primer ministro de extrema derecha cuando ellos negocian con Vox: "no hagan el ridículo comparándonos con Orban, son ustedes los que negocian con ellos".

También ha cuestionado las relaciones de Vox con Orbán en su respuesta a una pregunta de su portavoz, Pepa Millán, al apuntar que el "disgusto" que se llevó la formación de Santiago Abascal el domingo no fue "tanto por perder un aliado, sino por perder un financiador".

Ha añadido en este sentido que Vox ha dejado de ser un proyecto político para convertirse, "como dicen sus compañeros, en una empresa para gente que no ha trabajado en su vida para llevárselo 'muerto'", en alusión a las denuncias de dirigentes de Vox críticos con Abascal.

"¿Quién va a poner ahora el dinero para que se lo lleven ustedes crudo?", ha preguntado y ha recalcado: "no lo digo yo, lo dicen sus compañeros, algunos sentados en esta bancada", entre ellos Javier Ortega Smith, exsecretario general de Vox y ahora expulsado del partido, aunque mantiene su escaño en el Congreso como diputado del grupo parlamentario de Vox.

Millán, en su turno de pregunta, ha atacado igualmente al ministro por sus críticas al juez Peinado y ha dicho en alusión a la referencia que hizo éste al rey Fernando VII en su auto, ha afirmado que la comparación es "muy injusta" para el monarca: "Ningún régimen absolutista hubiera soñado con tener el poder que ustedes tienen y que utilizan para ejercer el matonismo contra disidentes, ciudadanos anónimos y jueces". EFE

(foto) (vídeo)

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