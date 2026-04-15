Asturias llevará al Supremo su demanda de suprimir el peaje en la Autopista del Huerna

Oviedo, 15 abr (EFE).- El Gobierno asturiano planteará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar hasta 2050 el peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación con la Meseta, después que el Ministerio de Transportes haya desestimado la acción de nulidad planteada por la administración autonómica.

Según ha anunciado el consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, el ministerio ha respondido este miércoles a este emplazamiento, previo a judicializar su reclamación, inadmitiendo la solicitud del Principado "sin entrar en el fondo del asunto" y justificando su decisión en el plazo de tiempo transcurrido desde que se aprobó la prórroga de un peaje cuyo vencimiento estaba previsto para 2021.

En rueda de prensa, Calvo ha considerado que la respuesta del Gobierno central evita pronunciarse sobre la legalidad de la prórroga y resulta, a su juicio, "jurídicamente insuficiente y políticamente insatisfactoria", y ha recordado que la petición de Asturias se ampara en que era una modificación sustancial del contrato concesional equiparable a una nueva adjudicación y que hubiera requerido de una nueva licitación pública.

Además, ha mostrado su "profunda decepción" ante la decisión del ministerio aunque ha incidido en que el Principado estaba "preparado" para esta contestación y tiene ya avanzado el recurso contencioso-administrativo que presentará ante el Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre el fondo del asunto antes de que se cumpla el plazo de dos meses de que dispone para hacerlo.

El consejero ha criticado además que Transportes haya dejado transcurrir más de la mitad del plazo que tenía para responder al emplazamiento de Asturias con argumento "débil e inconsistente", una actitud, a su juicio, "profundamente irresponsable" que solo busca ganar tiempo antes que resolver "una situación provocada por un gobierno del PP que un gobierno del PSOE tenía la oportunidad de solucionar".

De forma paralela a la judicialización del conflicto con el recurso ante el Supremo, el Principado remitió ayer, martes, sendos requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la sociedad concesionaria Aucalsa en los que requiere que se adecue el peaje de la AP-66 a las condiciones de la vía, que presenta afecciones prolongadas en más del 60 por ciento de su trazado. EFE