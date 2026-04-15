Rescatados 5 militares especialistas en montaña tras un accidente en Piedrafita de Jaca

(Actualiza la NA3376 para precisar que los accidentados son militares de la Escuela de Montaña de Jaca)

Zaragoza, 15 abr (EFE).- Efectivos de la Guardia Civil de Montaña (Greim) han rescatado este miércoles a cinco militares de la Escuela de Montaña de Jaca que han sufrido una caída mientras realizaban una ruta en dos cordadas por el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera, en Piedrafita de Jaca, en el Pirineo oscense.

Hasta el lugar del accidente, del que se ha recibido un aviso a las 09.30 horas a través del 112 SOS Aragón, se han desplazado efectivos del Greim de Panticosa y Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y personal sanitario del 061.

Fuentes de Defensa han informado a EFE de que los accidentados son miembros de la Escuela de Montaña de Jaca, cuerpo de élite del Ejército con los principales especialistas en montaña. Son todos varones, de entre 22 y 40 años, vecinos de la comarca de La Jacetania.

Los accidentados iban en dos cordadas, una de tres personas y otra de dos.

Una vez localizados, los cinco han sido atendidos en el lugar por dos médicos del 061 y posteriormente evacuados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa.

Desde allí, dos de los heridos han sido transferidos al helicóptero medicalizado del 112 para su traslado a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza.

El resto de los afectados han sido evacuados posteriormente: uno de ellos por la Unidad Aérea de Huesca y los otros dos en ambulancia al hospital San Jorge de la capital oscense. EFE