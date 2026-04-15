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Adif dice que Adamuz no es un problema de mantenimiento sino, en todo caso, de inspección

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Madrid, 15 abr (EFE).- El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha señalado este miércoles que el accidente ferroviario de Adamuz "no es un problema de mantenimiento" y ha argumentado que lo dicen los informes actuales y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

"En todo caso, es un problema de inspección, pero no de mantenimiento", ha asegurado el presidente de Adif en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre necesidades de inversión en infraestructuras de transporte.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha presentado durante su intervención un plan extraordinario de mejora de carreteras con 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031, se ha referido también al transporte en tren, diciendo que el sistema ferroviario español "ha mejorado y ha ido mejorando".

Puente respondía así al presidente del Colegio de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, que ha dicho que el sistema ferroviario español "debe recuperar la excelencia en la calidad de servicio que ha venido ofreciendo".

Según Carrillo, "es imprescindible recuperar el prestigio y la confianza que tenía este sistema de transporte en la sociedad" y abordar un análisis profundo sobre los sistemas de mantenimiento de las infraestructuras.

Para el ministro, "que haya un accidente, no nos puede llevar, mucho menos en un ámbito técnico, a la conclusión de que todo está mal o de que hay que recorrer pasos hacia atrás".

El sistema ferroviario "ha ido evolucionando y ha ido mejorando, lo que no quiere decir que en ese camino de mejora no vayamos a sufrir tropiezos y hemos sufrido uno importante".

No obstante, Puente cree que, en general, las infraestructuras en España, y las ferroviarias no son una excepción, han ido avanzando y "el objetivo al menos que tiene el Gobierno del que yo formo parte, es seguir haciéndolo, sin perder de vista el rumbo y tratando de introducir racionalidad y a veces diciendo que no en algunos sitios".

El presidente del gestor de la infraestructura ferroviaria ha presentado en su intervención el plan de inversiones y prioridades estratégicas de Adif y Adif-Alta Velocidad, entre cuyo objetivos se encuentra garantizar la seguridad de los viajeros con un enfoque integral desde la infraestructura física hasta la vigilancia tecnológica y la gestión operativa.

Ha recordado el incremento estructural y sostenido del esfuerzo en mantenimiento que ha pasado de 700 millones de euros en 2011 a 1.370 millones en 2026, "prácticamente duplicándose en una década", con una apuesta sólida por la conservación y fiabilidad de la red ferroviaria.

Tras el acuerdo al que llegó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con los sindicatos el pasado mes de febrero después del accidente de Admauz, el gasto en mantenimiento se incrementará hasta los 1.800 millones de euros en 2030, ha agregado.

El presidente de Adif ha resaltado que el incremento del gasto en mantenimiento por kilómetro supera el crecimiento de la red. Desde 2017, en la red convencional, se ha incrementado en un 42 % y, en la de alta velocidad, en un 25 %, ha detallado.

Ha recalcado que España se encuentra por encima de la media europea en mantenimiento y modernización de la infraestructura y que la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) española está por debajo de la media europea en el número de fallos en la infraestructura que provocan retrasos por cada mil kilómetros de vía al año, con 700 fallos frente a 900.

En todos los países, también en España, la mayoría de los fallos son producidos por los sistemas de señalización, ha explicado. EFE

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