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110-114. Los Blazers mandan a los Suns a la repesca y se clasifican para los 'playoff'

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Los Ángeles (EE.UU.), 14 abr (EFE).- Portland Trail Blazers se impuso este martes en el torneo de los 'play-in' por 110-114 a los Phoenix Suns, asegurando su plaza para los 'playoffs' tras un duelo que se decidió en el último suspiro y que mandó a los de Arizona a la repesca.

Los Suns comenzaron con un formidable arranque en el que firmaron un 66,7 % en tiros de campo durante el primer cuarto, aupados por la voracidad de Devin Booker (22 puntos, 7 de 17 en tiro) y Jalen Green (35 puntos, 14 de 29 en tiro).

Ambas estrellas lideraron la ofensiva al cosechar 22 de los 33 puntos iniciales y permitiendo que el equipo galopara con ventaja mientras los Blazers que buscaban su sitio en la pista.

La reacción de Portland no se hizo esperar al mejorar notablemente su acierto en el tiro durante el segundo cuarto logrando revertir la inercia del choque para ponerse por delante en el marcador justo antes del descanso, con una ligera ventaja de 62-65.

En este escenario emergió Deni Avdija para firmar una actuación increíble, al superar con 26 puntos la primera mitad partido, aunque terminó ofreciendo un recital aun mayor al sentenciar el encuentro como el máximo anotador con 41 puntos (15 de 22 en tiro y 12 asistencias).

La intensidad del choque disminuyó durante un tercer cuarto marcado, donde ninguno de los equipos estuvo fino en lanzamientos. El periodo concluyó con un ajustado 83-82 a favor de los Blazers que mantenía la incertidumbre hasta el final.

Hasta a los instantes finales llegaron con una diferencia mínima: a falta de solo 8 segundos para el final, los Suns lideraban el marcador por apenas un punto.

Los de Portland sellaron así su clasificación directa a los 'playoff' y se medirá en la primera ronda contra los San Antonio Spurs, segundos clasificados de la temporada regular de la NBA.

Por su parte, los de Phoenix dispondrá de una segunda oportunidad para entrar en la fase final y se enfrentarán al ganador del duelo entre Los Angeles Clippers y los Golden State Warriors, que tendrá lugar mañana. EFE

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