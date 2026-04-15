Juzgan a un acusado de intentar matar a su pareja cortándole el cuello con un machete en Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles (10.00 horas) a un hombre acusado de intentar matar a su pareja sentimental cortándole el cuello con un machete en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 3.500 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de quebrantamiento de medida cautelar.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la mañana del 20 de octubre de 2024. El procesado, pese a ser conocedor de que le constaba una orden de alejamiento respecto de su pareja, a la que previamente había agredido, se dirigió al domicilio que compartía con ella.

Allí inició una acalorada discusión y le propinó varios golpes y puñetazos en la cabeza y en las piernas. "Yo voy a prisión pero a ti te mato", le espetó antes de coger un machete de grandes dimensiones y provocarle un corte en el cuello en forma de i griega.