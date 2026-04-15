A juicio por violar y dejar embarazada a la hija menor de su pareja en Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles (10.00 horas) a un hombre acusado de violar en al menos dos ocasiones a la hija menor de su pareja, a quien dejó embarazada, en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito continuado de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron a lo largo de 2024, cuando la menor tenía 10 años de edad.

El hombre, aprovechando que convivía con la víctima y con su madre, con quien mantenía una relación sentimental, aprovechó dos ocasiones en las que se quedó a solas con la menor para violarla.

Como consecuencia de ello, la víctima quedó embarazada y, dada su corta edad y los dolores que sufría, fue ingresada en el Hospital Universitario de Son Espases, donde le diagnosticaron un embarazo molar malogrado que no llegó a término.

La menor, según el Ministerio Público, padece un trastorno de aprendizaje y un coeficiente intelectual límite.

