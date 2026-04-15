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1-2. Audax Italiano derrota a domicilio a un Vasco da Gama que terminó con dos expulsados

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(Corrige nombre de anotador en el segundo párrafo. Bien Michael Vadulli)

São Paulo, 14 abr (EFE).- El Audax Italiano chileno derrotó este martes en Río de Janeiro por 1-2 al Vasco da Gama, que terminó el partido con nueve jugadores, en la segunda jornada del grupo G de la Copa Sudamericana.

El argentino Franco Troyansky fue el artífice de la victoria con remontada del cuadro chileno, al anotar de penalti el gol definitivo, en el minuto 85, y dar la asistencia del primero, que tuvo la firma de Michael Vadulli.

Brenner abrió el marcador en el minuto 45+2 para los brasileños, que jugaron en desventaja desde el minuto 34 por una doble amarilla a João Pedro, conocido como JP, y luego perdió por roja directa a Carlos Cuesta por la falta que propició el penalti, en el minuto 83.

Así, Audax empató en el liderato del grupo G con Olimpia, ambos con 3 puntos. El equipo paraguayo aún no ha entrado en campo en la segunda jornada y recibe este miércoles al argentino Barracas Central, que tiene un punto, al igual que Vasco da Gama.

El equipo carioca pagó con la derrota en el estadio de São Januário el planteamiento del técnico Renato Gaúcho de salir con una alineación plagada de suplentes, lo que limitó sus opciones ofensivas.

El partido estuvo totalmente equilibrado hasta la expulsión de Joao Pedro por una polémica segunda tarjeta amarilla, en una jugada en la que aparentemente no había falta.

La expulsión animó al Audax a ser más ofensivo. El equipo chileno rozó el gol con un remate de primeras de Esteban Matus al filo del descuento de la primera parte.

Pero en la jugada siguiente, fue el equipo brasileño quien tomó la delantera en el marcador en una jugada en velocidad que culminó Brenner, tras un pase del 'Puma' Rodríguez desde la banda.

El empate chileno llegó en un contraataque liderado por Troyansky, que desde el extremo derecho sirvió un centro para que Vadilli, completamente solo en el área, rematase de cabeza sin oposición en el minuto 65.

Después, el mismo Troyansky fue el protagonista del penalti cometido por Cuesta y definió desde los once metros para certificar la primera victoria de los chilenos en la competición.

En el grupo, solo pasará a octavos de final el primer clasificado. El segundo jugará una eliminatoria previa ante un eliminado de la Libertadores. EFE

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