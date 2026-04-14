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Marie-Louise Eta, nueva entrenadora del Unión Berlín, dirige su primer entrenamiento

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Berlín, 14 abr (EFE).- La nueva entrenadora interina del Unión Berlín, Marie-Louise Eta, dirigió este martes su primer entrenamiento del equipo profesional masculino tras el anuncio de este fin de semana de que asumirá las riendas del club berlinés, en reemplazo de Steffen Baumgart.

Eta es la primera mujer que dirige a un equipo de las cinco grandes ligas europeas masculinas, incluida la Bundesliga, después de que en 2023 ya se convirtiese en la primera coentrenadora de la Bundesliga e incluso de la Liga de Campeones.

La preparadora llegó pronto al estadio, a las 7.55 hora local (05.55 GMT), en preparación del entrenamiento, que comenzó a las 11.00, según el diario Bild.

Tras el calentamiento, en el que Eta actúo como observadora, se encargó del resto del entrenamiento con el diseño de ejercicios e instrucciones efusivas y constantes hacia los jugadores.

Su primer mensaje al equipo ha sido "más actividad, más comunicación y un juego posicional más rápido".

Su próximo partido tendrá lugar el próximo sábado en Berlín antes el Wolfsburgo, que se encuentra en el puesto 17 de la Bundesliga, mientras que el Unión ocupa el undécimo lugar.

Ante algunas reacciones sobre la contratación de la entrenadora, el director general del Unión Berlín, Horst Heldt, recalcó que había leído los comentarios sexistas, pero que se negaba a darles voz.

"Me parece absurdo que todavía tengamos que justificar esto en 2026. Para mí esto trata de liderazgo y estamos plenamente convencidos de que Loui (Marie-Louise Eta) está a la altura del reto", concluyó en un mensaje compartido por el club en X.

En respuesta a algunos de los comentarios sexistas que han escrito los usuarios en X, la cuenta oficial del club ha salido en defensa de la entrenadora con réplicas como "con todo el cariño, pero eso es sexismo".

Por su parte, la seleccionadora española del equipo femenino de fútbol, Sonia Bermúdez, calificó este martes en Londres en la rueda de prensa previa al encuentro entre Inglaterra y España de "noticia fantástica" la contratación de Eta.

"Lo importante es el conocimiento, el trabajo y no el género. Es el camino que hay que seguir, es un avance para el fútbol y también para la mujer", aseguró.

No se sabe con certeza si Eta seguirá siendo la entrenadora del equipo masculino después del verano y, desde el club, están considerando posibles sucesores, según Bild.

La idea original era que, tras los cinco partidos restantes de la temporada, la técnica de 34 años sea la futura entrenadora del equipo femenino.

Eta ya adiestraba al once juvenil hasta ahora, al menos durante la fase final de la temporada y en la lucha por mantenerse en la primera división, tras perder el sábado 1-3 contra el Heidenheim.

Antes de poner fin a su carrera activa como futbolista a los 26 años, y bajo su nombre de soltera -Bagehorn-, jugó para el BV Cloppenburg y el Werder Bremen, entre otros. Como parte de la selección nacional sub-17 ganó el Campeonato de Europa de 2008. EFE

(foto) (vídeo)

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