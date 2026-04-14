Un ex alto cargo dice que Koldo García "indicó" que duplicara las mascarillas a adjudicar

Madrid, 14 abr (EFE).- Un ex alto cargo de Transportes ha relatado en el Tribunal Supremo que el exasesor Koldo García le pidió duplicar en apenas media hora la orden de las mascarillas -de 4 a 8 millones- que Puertos del Estado adquirió posteriormente de la empresa Soluciones de Gestión en 2020, y que entendió que "transmitía" la voluntad del ministro José Luis Ábalos.

La Fiscalía, que cree que, junto al comisionista Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo García hicieron negocio con contratos públicos como este, sostiene que detrás de ese aumento hubo una "imposición" del citado empresario (que supo de la cantidad de mascarillas de la primera orden 15 minutos después de ser firmada), con la "aprobación" del ministro y el asesor y el propósito de "incrementar sus beneficios".

Investigado en la parte del caso que se sigue en la Audiencia Nacional, Jesús Manuel Gómez, que entonces era subsecretario del Ministerio de Transportes, ha desglosado los pormenores de los contratos que se juzgan y ha asegurado que él no tomó "ninguna decisión" en torno a quién sería el contratista, la empresa Soluciones de Gestión, ni participó en la contratación.

Ha relatado que el 19 de marzo de 2020 el entonces ministro le encargó que su equipo llevase a cabo una compra de mascarillas y propusieron que se efectuase a través de Puertos del Estado, que tenía más experiencia en grandes suministros, de manera que prepararon un borrador para "dar cobertura jurídica" a la operación.

Un subordinado, que declarará mañana, estudió la necesidad de mascarillas y estimó que se podían adquirir 4 millones para 15 días u 8 millones para un mes. Gómez, "por prudencia", preparó la orden para comprar 4 millones, que el ministro firmó, pero después ha dicho que Koldo García le "indicó que la orden final eran 8 millones de mascarillas".

"Me dijo que tenían que ser 8 millones porque el suministrador decía que 8 millones o nada", ha indicado, y ha señalado que entendió que le transmitía "la decisión final del ministro" y por eso Ábalos acabó firmando la orden.

Ahora bien, más tarde, a preguntas del abogado de Ábalos, ha señalado que no se trató de una "rectificación de la postura del ministro" porque "la primera decisión" que adoptó el exministro sobre el número de mascarillas fue la de 8 millones.

El ex alto cargo ha señalado también que Koldo García -de quien ha dicho que nunca recibió amenazas ni presiones-, en torno al mediodía del 20 de marzo, le llevó a su despacho una oferta de Soluciones de Gestión -empresa promovida por Aldama, según el fiscal- aunque debió habérselo llevado a Puertos del Estado, y que él se lo envió a este organismo.

Ha dicho que no sabe cómo llegó esa oferta a Koldo García, de quien ha precisado que no tenía delegación del ministro para ordenar ni tampoco le ha visto firmar nada, al tiempo que ha negado que el exasesor le ofreciera alguna dádiva por contratar a Soluciones.

Una semana más tarde, ha contado que el ministro le encargó una segunda compra y que pensaron que en esa ocasión fuese Adif la adjudicataria porque también tenía capacidad para ello, de manera que prepararon una "orden muy similar".

Él habló a los presidentes de Adif y Puertos del Estado para avisarles de que les iban a encargar esas compras y ellos "se pusieron a disposición". Al frente de Adif entonces estaba Isabel Pardo de Vera, también investigada en la Audiencia Nacional y quien declara mañana en el juicio del Supremo.

Gómez ha dejado claro que las contrataciones correspondían a Puertos del Estado y Adif: "No me tocó buscar las ofertas, ni valorar ni adjudicar". Del mismo modo que ha añadido que ni el exministro ni su exasesor le dieron órdenes para adjudicar los contratos a una determinada empresa.

Por otra parte, Gómez fue la persona que poco después de que estallara el caso Koldo le propuso al ministro de Transportes, Oscar Puente, que hiciera una auditoría cuando éste último le preguntó qué podía hacer el Ministerio al respecto, si bien ha precisado que él no intervino y que el objetivo de esa auditoría era el de "analizar lo sucedido y proponer mejoras prácticas". EFE

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