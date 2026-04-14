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El Gobierno trabaja con Okuda en un proyecto para el Palacio de Cortiguera de Santander

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Santander, 14 abr (EFE).- El Gobierno trabaja con el pintor y escultor Okuda San Miguel para destinar el Palacio de Cortiguera de Santander, propiedad del Ministerio del Interior, a un proyecto cultural de "impacto" para la ciudad y para Cantabria, con el que se quiere recuperar este edificio.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, avanzó este martes, a preguntas de los periodistas sobre la situación del edificio, que se trabaja con una entidad privada, si bien no dio más detalles del proyecto que espera que se pueda materializar pronto.

La Cadena SER ha adelantado esta tarde que se trata del artista cántabro Okuda y fuentes cercanas al proyecto lo han confirmado a EFE.

"Queremos que el Palacio de Cortiguera sea una oportunidad para Santander y para Cantabria. Estamos trabajando en esa dirección, en un proyecto transformador que tenga que ver con el espacio y también con la apuesta por la cultura de esta tierra", ha apuntado Casares antes de participar en una jornada formativa sobre la instalación de puntos violeta en institutos.

El delegado ha explicado que el Ministerio del Interior, actual propietario del edificio, mantiene conversaciones "muy avanzadas" con una entidad privada para la puesta en marcha de un proyecto cultural que permita recuperar el Palacio de Cortiguera.

"Les puedo adelantar que si todo va bien será un proyecto cultural de impacto en Santander y en Cantabria, que va a beneficiar a mucha gente en un proyecto transformador y que va a permitir recuperar un edificio emblemático de la ciudad, hoy propiedad del Ministerio del Interior, y que, por tanto, pues pueda ser una oportunidad para la región", ha resumido.

Pedro Casares precisó que el proyecto se está trabajando al margen del Ayuntamiento de Santander, al que se descartó ceder el edificio hace tiempo al no materializarse una propuesta concreta para su recuperación, ni "un compromiso firme".

Okuda San Miguel (Santander, 1980), que ha llenado ciudades de medio mundo de explosiones de color con sus inmensos murales, celebra en la actualidad sus 30 años en el mundo del arte con exposiciones, instalaciones, conciertos y clases en distintos lugares de España. EFE

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