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Alfredo Molina, veterinario: “Tu perro es un animal, pero no vive cazando, está contigo en el sofá y tienes que adaptar su alimentación”

El experto advierte de los errores más comunes en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok

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Es importante no caer en viejos hábitos
Alfredo Molina hablando de la alimentación canina en TikTok. (@alfredomolinavet)

A lo largo de los siglos, los perros han acompañado al ser humano en todo tipo de tareas, desde la caza hasta la vigilancia. Sin embargo, en las últimas décadas su papel ha cambiado de forma notable y han pasado a convertirse en compañeros inseparables dentro del hogar.

Hoy no solo comparten nuestro espacio, sino también nuestras rutinas, nuestros horarios e incluso nuestros hábitos diarios. Esta convivencia tan estrecha ha transformado por completo su estilo de vida, alejándolos cada vez más de sus instintos originales.

Por este mismo motivo, es importante recordar que los hábitos de los perros ahora son diferentes, lo que influye directamente en su alimentación. Esto es algo que destacan diferentes expertos, entre los que está Alfredo Molina, un veterinario que publica contenido en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@alfredomolinavet) ha profundizado sobre este aspecto. “Tu perro no vive cazando, vive contigo en el sofá. Basar su alimentación en lo que haría un lobo salvaje suena muy natural, pero no es realista ni necesariamente saludable”, explica el experto.

Errores que cometemos en la alimentación de nuestra mascota

El veterinario insiste en una idea que, aunque pueda parecer evidente, sigue generando confusión entre muchos dueños. Tal y como señala, los perros no son lobos, y tratar de alimentarlos como si lo fueran es uno de los errores más frecuentes.

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Aunque ambas especies comparten un ancestro común, lo cierto es que los perros llevan miles de años evolucionando junto al ser humano. Este proceso ha provocado cambios importantes en su organismo, desde su metabolismo hasta su capacidad para digerir ciertos nutrientes.

De hecho, hoy se sabe que los perros toleran mejor los carbohidratos que sus antepasados salvajes, lo que refleja una adaptación directa a su convivencia con las personas. En este sentido, el experto recalca que no tiene demasiado sentido basar la alimentación actual de un perro en lo que haría un animal salvaje.

Cómo debe ser la alimentación de un perro

La alimentación de un perro debe ser equilibrada, completa y adaptada a sus características individuales. No todos los animales tienen las mismas necesidades: factores como la edad, el tamaño, el nivel de actividad o el estado de salud influyen directamente en el tipo de dieta más adecuada.

En términos generales, un perro necesita una combinación adecuada de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Las proteínas son esenciales para mantener la masa muscular y el correcto funcionamiento del organismo, mientras que las grasas aportan energía y favorecen la salud de la piel y el pelaje. Los carbohidratos, aunque a veces generan debate, también pueden formar parte de una dieta equilibrada, ya que contribuyen a proporcionar energía de forma eficiente.

En la práctica, esto se traduce en alimentos concretos como carne de pollo, pavo o ternera, que aportan proteínas de alta calidad, o pescado como el salmón, rico en ácidos grasos omega 3. También pueden incluirse fuentes de carbohidratos como el arroz o la patata, además de verduras como zanahoria o calabacín.

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