Hoy es noticia

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- El Gobierno aprueba la regularización de migrantes que exige carecer de antecedentes

- Las solicitudes para la regularización comienzan el 16 de abril online y el 20 presencial

- ¿Qué tiene que saber sobre la regularización de migrantes?

- PP, Vox y Junts cargan contra la regularización que Sánchez aprueba con aval de la Iglesia

BEGOÑA GÓMEZ

- El auto del juez Peinado reabre la crisis entre el Gobierno y el Poder Judicial

ESPAÑA INFLACIÓN

- La inflación alcanza en marzo el 3 % en todas las comunidades y supera el 4 % en Madrid

- Funcas cree que la inflación podría alcanzar el 4 % en los próximos meses por la guerra

VALÈNCIA ANTICORRUPCIÓN

- Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto

IGLESIA ABUSOS

- El Gobierno crea la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito

POLÍTICA RELIGIÓN

- Junts no recaba apoyos en el Congreso para prohibir el burka y el nicab

CORTES CASTILLA Y LEÓN

- Francisco Vázquez (PP), presidente de las Cortes de Castilla y León con el apoyo de Vox. Las dos formaciones ven su acuerdo un primer paso para gobernar juntos

PARTIDOS VOX

- Vox pierde su papel de llave en Murcia tras el pase de otra diputada al grupo mixto

ELECCIONES ANDALUCÍA

- El PP podría revalidar la mayoría absoluta a un mes de los comicios, según el CIS andaluz

JUICIO KITCHEN

- Villarejo instó al chófer de Bárcenas a "darle al tarro" para encontrar grabaciones

CINE INFORME

- El público del cine cae de nuevo en 2025, un 8 %, y lo más visto, 'Avatar: Fuego y ceniza'

PHOTOESPAÑA 2026

- PHotoESPAÑA reúne la obra de más de 300 artistas en la edición con la visión más femenina

- EFE vuelve a PHotoESPAÑA con una muestra sobre la desolación de los incendios forestales

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:20h.- Madrid.- FORO ECONÓMICO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, participa en el foro 'Wake up, Spain' organizado por 'El Español'. Casa de América. (Texto)

19:30h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- JxCat presenta la colección de audiolibros para hacer accesibles textos de la cultura y la política catalanas, con las intervenciones del secretario general del partido, Jordi Turull, y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Sede de Junts per Barcelona y streaming en el canal de YouTube del partido. (Texto)

ECONOMÍA

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA COREA.- El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López se reúne con el embajador de la República de Corea, Lim Soosuk, y representantes de la empresa Naver Corporation, en la sede del Ministerio.

Cobertura oficial.20:30h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- El pleno del Congreso debate una moción del PP sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. Congreso (Hora aproximada).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

17:30h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños., preside la reunión del Comité de Situación del Consejo de Seguridad Nacional, en el Complejo de la Moncloa. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Madrid.- CAJA LETRAS.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado del filósofo Averroes en el 900 aniversario de su nacimiento. Participa en el acto la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. C/ Alcalá, 49. EFE